Transseksualna kolarka po wypowiedzi Borisa Johnsona: "Obcy ludzie w sieci grozili mi użyciem przemocy"

Emily Bridges, 21-letnia transseksualna kolarka pochodząca z Walii, stała się obiektem hejtu po tym, gdy chciała wziąć udział w zawodach dla kobiet. Swoje stanowisko w sprawie zajął Boris Johnson, który stwierdził, że nie sądzi, by biologiczni mężczyźni powinni startować w kobiecych zawodach sportowych. Według kolarki, to dolało oliwy do ognia.