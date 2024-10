Tramwaj wjechał we wtorek w sklep w centrum stolicy Norwegii, Oslo - poinformowała norweska policja. Cztery osoby są ranne, w tym motorniczy.

We wtorek w centrum Oslo, przy ulicy Storgata, doszło do wypadku. Tramwaj uderzył w witrynę sklepową, wjeżdżając częściowo do lokalu. W pojeździe miało być około 20 osób, cztery są ranne, w tym motorniczy. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.