Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Co wiemy, czego nie

Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Pożar w szwajcarskim kurorcie
Pożar, który wybuchł w nocy ze środy na czwartek w alpejskim kurorcie Crans-Montana, to jedna z najtragiczniejszych katastrof we współczesnej historii Szwajcarii. Zebraliśmy najważniejsze ustalenia dotyczące tragedii oraz listę pytań, na które wciąż nie ma odpowiedzi.

W noc sylwestrową doszło do tragedii w kurorcie narciarskim na południu Szwajcarii. W jednym z barów wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło kilkadziesiąt osób. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia oraz identyfikowanie ofiar. Ich obrażenia są tak poważne, że - jak poinformowały miejscowe władze - ustalenie tożsamości może potrwać nawet kilka dni. Według mediów przyczyną katastrofy mogło być użycie materiałów pirotechnicznych. To na razie niepotwierdzone informacje.

Co wiemy:

  • Pożar wybuchł w nocy około godziny 1.30 czasu lokalnego, w barze Le Constellation w kurorcie narciarskim Crans-Montana w kantonie Valais w południowo-zachodniej Szwajcarii.
  • Według policji w momencie wybuchu w barze przebywało co najmniej 100 osób, choć część świadków twierdzi, że mogło ich być nawet dwukrotnie więcej. To - jak przekazały służby - głównie młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w imprezie sylwestrowej.
  • Najnowsze dane mówią o około 40 ofiarach śmiertelnych i 115 rannych.
  • Według władz, znaczna część ofiar pochodziła z zagranicy. Francuskie MSZ podało, że wśród rannych jest dwóch Francuzów. Z kolei włoskie MSZ poinformowało, że 16 obywateli tego kraju uważa się za zaginionych po tragedii.
  • "Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby wśród poszkodowanych byli obywatele Polski. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco" - poinformował rzecznik MSZ Marcin Wiewiór.
  • Trwa identyfikacja ofiar. Jest ona bardzo trudna ze względu na charakter obrażeń powstałych w wyniku pożaru. Komendant policji kantonu Frederic Gisler powiedział, że może minąć kilka dni, zanim uda się podać nazwiska wszystkich, którzy zginęli.
  • Mathias Reynard, szef rządu kantonu Valais, powiedział, że eksperci wykorzystują do identyfikacji ciał zęby oraz DNA. - Żadna informacja nie może zostać przekazana rodzinom, dopóki nie będziemy w 100 procentach pewni - oświadczył.
  • Francuski klub FC Metz poinformował, że Tahirys Dos Santos, 19-letni piłkarz drużyny rezerw, został poważnie ranny w pożarze.
  • Przyczyna pożaru pozostaje niejasna. Trwa śledztwo. Szwajcarskie władze podały, że wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, a nie na celowy atak. - Na stole jest kilka możliwych scenariuszy - powiedziała prokurator generalna kantonu Valais, Beatrice Pilloud.
  • Na możliwe przyczyny pożaru wskazywali świadkowie zdarzenia. Według niektórych z nich, pożar powstał w wyniku zbyt bliskiego trzymania zimnych ogni przy drewnianym suficie.
  • Włochy i Francja, a także Unia Europejska, zaoferowały pomoc, w tym możliwość leczenia poszkodowanych na specjalistycznych oddziałach oparzeniowych.
  • Świadkowie relacjonowali chaotyczne próby ucieczki z płonącego baru. "Niektórzy musieli wyważać szklane drzwi krzesłami i stołami" - donosi BBC.
  • To jedna z najtragiczniejszych katastrof, jakie dotknęły współczesną Szwajcarię.
Eksplozja w kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Źródło: PAP/EPA
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Źródło: PAP/EPA
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Źródło: PAP/EPA
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Źródło: PAP/EPA
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Źródło: PAP/EPA
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Źródło: PAP/EPA
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Źródło: PAP/EPA
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Źródło: PAP/EPA
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Źródło: PAP/EPA
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
Źródło: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/PAP

Czego nie wiemy:

  • Jaka była dokładna przyczyna pożaru - prokurator generalna Beatrice Pilloud odmówiła potwierdzenia teorii części świadków, według których pożar mogły spowodować świeczki urodzinowe lub race umieszczone na butelce szampana.
  • Wciąż nie jest znana tożsamość ofiar ani narodowość wszystkich poszkodowanych.
  • Ilu dokładnie ludzi znajdowało się w barze w chwili wybuchu pożaru.
  • Jaka była dopuszczalna liczba osób w lokalu Le Constellation - prokuratura zapowiedziała, że zbada tę kwestię.
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/kg

Źródło: tvn24.pl, BBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Szwajcaria
Czytaj także:
Wysłano siedem zastępów straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar hali garażowej. Ewakuowano 60 osób
Trójmiasto
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Ile Ukrainy okupuje Rosja? Analitycy publikują dane
Świat
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Kara może sięgnąć 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy
BIZNES
Pies bezpiecznie wrócił do właściciela
Pod psem załamał się lód
WARSZAWA
13 min
3112_roks_nord_nurkowanie
"Z oczywistych względów to jest zagrożenie dla Polski". Jako jedyni pokazujemy, co zostało po wybuchu przy Nord Stream
Rozmowy o końcu świata
53 min
pc
Influencerzy wpływają na nasze poglądy? "Politycy próbują nawiązywać różne współprace"
Wojciech Skrzypek
Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro
Bolsonaro opuścił szpital. Wrócił za kratki
Świat
Przymrozki, zimno, oblodzenie
Piątkowy poranek z groźną aurą. Gdzie uważać
METEO
Trump i Maduro
Maduro wyraził gotowość do rozmów z USA
Świat
Kim Dzong Un i Władimir Putin spotkali się w Pekinie
Dyktator o "niezwyciężonym sojuszu" z Rosją
Świat
Kryzys gospodarczy w Iranie
Wybuch niezadowolenia w Iranie. Kilka osób zginęło
Świat
imageTitle
Historia i statystyki za Słoweńcem. Złotego Orła ma już na wyciągnięcie ręki
EUROSPORT
Donald Trump i jego ręce w Białym Domu
Siniaki na rękach prezydenta. Trump chce mieć "ładną, rzadką krew"
Świat
Tankowiec Bella 1
Pościg za tankowcem. Rosyjska nota "może zwiększyć napięcia"
Świat
Pociąg, który utknął kilometr przed Sterławkami, dotarł do stacji
Awaria pociągu, pasażerowie utknęli w wagonach przez śnieg
Polska
Wnętrze budynku, w którym doszło do pożaru (kurort Crans-Montana, Szwajcaria)
"Widziałem płonących ludzi, od stóp do głów, nie mieli już ubrań"
Świat
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Koszmar w alpejskim kurorcie, orędzie Tuska, podwyżka dla milionów Polaków
WARTO WIEDZIEĆ
43 min
pc
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
Śnieg, wiatr, zima
To będzie kolejny śnieżny dzień
METEO
imageTitle
Francuski piłkarz ranny w tragicznym pożarze w Szwajcarii
EUROSPORT
imageTitle
Zagadkowa nieobecność Yamala w noworocznym treningu
EUROSPORT
Ukraińska armia
Ukraiński wywiad: sfabrykowaliśmy śmierć dowódcy i przejęliśmy "nagrodę", którą za zabójstwo wystawiła Rosja
Świat
Harare, stolica Zimbabwe
Polski filozof: rozpada się nie tylko powojenny ład
Świat
imageTitle
Mistrz świata za mocny. Ratajski bez urodzinowego prezentu
EUROSPORT
imageTitle
Rozczarowanie na Anfield. Liverpool nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu o orędziu Nawrockiego: słyszałem dużo "ja"
Polska
imageTitle
Śmierć norweskiego biathlonisty. WADA zakaże stosowania masek tlenowych?
EUROSPORT
Policjanci w Holandii w Nowy Rok 2026
Jedna z najbrutalniejszych nocy sylwestrowych w historii Holandii
Świat
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
METEO
Donald Tusk
Premier obiecuje "dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica