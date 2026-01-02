Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Co wiemy, czego nie

W noc sylwestrową doszło do tragedii w kurorcie narciarskim na południu Szwajcarii. W jednym z barów wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło kilkadziesiąt osób. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia oraz identyfikowanie ofiar. Ich obrażenia są tak poważne, że - jak poinformowały miejscowe władze - ustalenie tożsamości może potrwać nawet kilka dni. Według mediów przyczyną katastrofy mogło być użycie materiałów pirotechnicznych. To na razie niepotwierdzone informacje.
Co wiemy:
- Pożar wybuchł w nocy około godziny 1.30 czasu lokalnego, w barze Le Constellation w kurorcie narciarskim Crans-Montana w kantonie Valais w południowo-zachodniej Szwajcarii.
- Według policji w momencie wybuchu w barze przebywało co najmniej 100 osób, choć część świadków twierdzi, że mogło ich być nawet dwukrotnie więcej. To - jak przekazały służby - głównie młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w imprezie sylwestrowej.
- Najnowsze dane mówią o około 40 ofiarach śmiertelnych i 115 rannych.
- Według władz, znaczna część ofiar pochodziła z zagranicy. Francuskie MSZ podało, że wśród rannych jest dwóch Francuzów. Z kolei włoskie MSZ poinformowało, że 16 obywateli tego kraju uważa się za zaginionych po tragedii.
- "Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby wśród poszkodowanych byli obywatele Polski. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco" - poinformował rzecznik MSZ Marcin Wiewiór.
- Trwa identyfikacja ofiar. Jest ona bardzo trudna ze względu na charakter obrażeń powstałych w wyniku pożaru. Komendant policji kantonu Frederic Gisler powiedział, że może minąć kilka dni, zanim uda się podać nazwiska wszystkich, którzy zginęli.
- Mathias Reynard, szef rządu kantonu Valais, powiedział, że eksperci wykorzystują do identyfikacji ciał zęby oraz DNA. - Żadna informacja nie może zostać przekazana rodzinom, dopóki nie będziemy w 100 procentach pewni - oświadczył.
- Francuski klub FC Metz poinformował, że Tahirys Dos Santos, 19-letni piłkarz drużyny rezerw, został poważnie ranny w pożarze.
- Przyczyna pożaru pozostaje niejasna. Trwa śledztwo. Szwajcarskie władze podały, że wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, a nie na celowy atak. - Na stole jest kilka możliwych scenariuszy - powiedziała prokurator generalna kantonu Valais, Beatrice Pilloud.
- Na możliwe przyczyny pożaru wskazywali świadkowie zdarzenia. Według niektórych z nich, pożar powstał w wyniku zbyt bliskiego trzymania zimnych ogni przy drewnianym suficie.
- Włochy i Francja, a także Unia Europejska, zaoferowały pomoc, w tym możliwość leczenia poszkodowanych na specjalistycznych oddziałach oparzeniowych.
- Świadkowie relacjonowali chaotyczne próby ucieczki z płonącego baru. "Niektórzy musieli wyważać szklane drzwi krzesłami i stołami" - donosi BBC.
- To jedna z najtragiczniejszych katastrof, jakie dotknęły współczesną Szwajcarię.
Czego nie wiemy:
- Jaka była dokładna przyczyna pożaru - prokurator generalna Beatrice Pilloud odmówiła potwierdzenia teorii części świadków, według których pożar mogły spowodować świeczki urodzinowe lub race umieszczone na butelce szampana.
- Wciąż nie jest znana tożsamość ofiar ani narodowość wszystkich poszkodowanych.
- Ilu dokładnie ludzi znajdowało się w barze w chwili wybuchu pożaru.
- Jaka była dopuszczalna liczba osób w lokalu Le Constellation - prokuratura zapowiedziała, że zbada tę kwestię.
Autorka/Autor: momo/kg
Źródło: tvn24.pl, BBC, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA