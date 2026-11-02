Świat Tragiczne Halloween w USA. Seria strzelanin Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Strzelanina podczas meczu futbolu amerykańskiego w Birmingham w Alabamie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do ataków doszło między innymi w Teksasie, Indianie, Alabamie, Kaliforni Michigan i Delaware.

W Dallas w Teksasie aż trzy miały miejsce w rozrywkowej dzielnicy Deep Ellum w centrum miasta. Jak przekazał komendant miejscowej policji Daniel Comeaux, zginęły cztery osoby, a 15 zostało rannych. - Detektywi i funkcjonariusze wciąż próbują ustalić szczegóły każdego z tych zdarzeń i sprawdzić, czy istnieje między nimi jakiś związek. Obecnie nie mamy informacji wskazujących na powiązanie między nimi – powiedział Comeaux.

Dodał, że liczba poszkodowanych może wzrosnąć, ponieważ kolejne osoby mogą samodzielnie zgłaszać się do szpitali. Zaapelował też do świadków o przekazywanie nagrań i zdjęć, które mogłyby pomóc śledczym.

Zarządczyni miasta Dallas Kimberly Bizor Tolbert zapewniła, że policja zareagowała natychmiast i będzie dążyć do postawienia sprawców przed sądem. – Nasze myśli i modlitwy są z ofiarami oraz ich rodzinami po tragicznych strzelaninach, do których doszło minionej nocy w Deep Ellum - oświadczyła.

Strzały w stanie Indiana

Strzały oddano także podczas obchodów Halloween w Bloomington stanie Indiana. Co najmniej siedem osób zostało rannych po tym, jak nieznany sprawca otworzył ogień w pobliżu kampusu Indiana University. Wśród poszkodowanych jest czterech mężczyzn i trzy kobiety w wieku od 17 do 27 lat. Według lokalnych mediów stan rannych jest stabilny, choć trzy osoby wymagały operacji.

Policja zatrzymała jedną osobę, a w jej pobliżu znaleziono broń - podaje stacja ABC7. Osoba ta usłyszała wstępne zarzuty stawiania oporu funkcjonariuszom i nielegalnego posiadania broni. Nie potwierdzono jednak, że to ona była napastnikiem.

Dwie strzelaniny w Alabamie

W Birmingham w stanie Alabama doszło do dwóch strzelanin - podała stacja CNN, powołując się na lokalne władze. Obie miały miejsce po meczu futbolu amerykańskiego. Zginęła co najmniej jedna osoba, a osiem zostało rannych. - Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu zdarzenia kilka sztuk broni palnej i przekazali je do naszego magazynu dowodów - relacjonował zastępca rzecznika policji De’Rell Freeman.

Komendant policji Birmingham Michael Pickett określił te zdarzenia jako "skrajnie bezsensowne akty przemocy". - Zjawisko to obserwujemy nie tylko tutaj, w Birmingham, występuje ono w całym kraju. To kluczowe, abyśmy wspólnie zajęli się tym problemem jako społeczność - powiedział.

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Strzały w sklepie w Kalifornii

Strzały oddano również w Fairfield w Kalifornii. Zdarzenie miało miejsce w piątek wieczorem w sklepie Spirit Halloween. Jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych. Jak podaje stacja CBS, ofiarą jest 31-letnia kobieta.

Sprawca ataku nie został zidentyfikowany. Jak przekazały służby, trwa w tej sprawie śledztwo, w które zaangażowane jest również FBI.

Incydenty w Dalaware i Michigan

W Newark w stanie Delaware postrzelono sześć osób w wieku od 15 do 21 lat. Najciężej ranny 15-latek pozostaje w stanie krytycznym. Policja aresztowała 16-latka, przy którym znaleziono załadowaną broń palną.

Z kolei w East Lansing w stanie Michigan pięć osób doznało obrażeń w dwóch oddzielnych strzelaninach. Podczas wyjątkowo pracowitej nocy służby interweniowały 91 razy - poinformowała lokalna komendant policji Jennifer Brown. - Funkcjonariusze policji w East Lansing ratowali życie ofiarom postrzałów, zabezpieczali miejsca przestępstw i zatrzymywali kierowców prowadzących pod wpływem środków odurzających - wymieniła.

Do tragicznych w skutkach incydentów z użyciem broni palnej doszło również podczas nocnej imprezy w pobliżu Uniwersytetu Kolorado w Boulder oraz w trakcie sprzeczki na stacji benzynowej w Filadelfii.