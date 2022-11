Policję w Seulu alarmowano już kilka godzin przed tragedią. "Jest zbyt tłoczno. Powinniście to skontrolować"

Pierwsze połączenie ze służbami w Seulu, w którym informowano o masowym zagrożeniu, nastąpiło na kilka godzin przed tragedią, w której zginęło przeszło 150 osób - podało BBC. Dzwoniący na numer alarmowy - według portalu - mówił, że sytuacja w uliczce w imprezowej dzielnicy Itaewon jest "naprawdę niebezpieczna" i wkrótce dojdzie do "zmiażdżenia" będących na niej osób. Brytyjska telewizja wskazuje, że coraz więcej dowodów, wypowiedzi ekspertów i szereg oficjalnych przeprosin wskazują na rażące błędy w działaniu służb.

Portal brytyjskiego nadawcy poinformował, że dzwoniący o godzinie 18.34 (koreańskiego czasu - red.) na numer alarmowy był na głównej ulicy w dzielnicy Itaewon, informując o ścisku na alejce naprzeciwko hotelu Hamilton. - Ta aleja jest teraz naprawdę niebezpieczna, ludzie chodzą w górę i w dół, więc inni nie mogą zejść, ale ludzie wciąż się pojawiają. Dojdzie do zmiażdżenia. Ledwo udało mi się wydostać, ale jest zbyt tłoczno. Myślę, że powinniście to skontrolować – powiedział rozmówca.

Policjant zapytał, czy dzwoniący miał na myśli to, że ludzie nie przemieszczają się poprawnie, że "zmiażdżą się i upadną, a potem będzie duże nieszczęście?". Alarmujący odpowiedział twierdząco. - To jest teraz bardzo przerażające - dodał.

Kwiaty na ścianie w pobliżu miejsca, gdzie doszło do wybuchu paniki w Seulu | PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Itaewon w Seulu, Miejsce, w którym doszło do tragedii | PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Policjanci badają miejsce tragedii, do której doszło podczas imprezy w Seulu | PAP/EPA/YONHAP

Itaewon w Seulu, Miejsce, w którym doszło do tragedii | PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Przez trzy godziny wielokrotnie alarmowano policję

Był to pierwszy z co najmniej 10 telefonów na policję w stolicy Korei Południowej w ciągu kolejnych trzech godzin. Jednak tamtej nocy - twierdzą miejscowi - obecność policji była absolutnie niewystarczająca. Do tragedii doszło w noc z soboty na niedzielę.