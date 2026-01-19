Tak przebiegała ewakuacja. Nagranie z pociągu

Hiszpania. Nagranie z ewakuacji pasażerów z wykolejonego pociągu Źródło: Reuters

Co najmniej 39 osób zginęło w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji na południu Hiszpanii. Publiczny nadawca RTVE poinformował w poniedziałek rano - powołując się na źródła w policji - o 152 osobach rannych, które przewieziono do szpitali. Na miejscu cały czas pracują służby.

Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób. Ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał pociąg z Madrytu do Huelvy, należący do przewoźnika Renfe - i który w rezultacie również się wykoleił. W obu pociągach podróżowało łącznie 400 pasażerów.

Nagranie pasażera w środku pociągu

Na nagraniu nakręconym przez świadka zdarzenia widać uszkodzone wagony, z których jeden był lekko przechylony w kierunku torów. Z relacji agencji Reutera wynika, że część pasażerów ewakuowała się z pociągu przez rozbite okna.

Przechylony wagon pociągu po zderzeniu w hiszpańskiej prowincji Kordoba Źródło: Reuters

Świadek nagrał również pasażerów w środku wagonu o numerze pięć. Jak powiedział w rozmowie z agencją Reutera, pomimo wstrząsu wywołanego zderzeniem i początkowego szoku, pasażerowie w wagonie, w którym znajdował się świadek, byli bezpieczni i nie mieli pojęcia, co się stało. Dodał, że najbardziej poszkodowani byli podróżujący w wagonach z przodu.

Ewakuacja pasażerów z wagonu. Nagranie ze środka pociągu Źródło: Reuters

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Szef regionalnego rządu Andaluzji Juanma Moreno podkreślił, że "siła wypadku była bardzo duża". - Prawdopodobnie znajdziemy (więcej) ofiar śmiertelnych - powiedział w poniedziałek rano, dodając, że konieczne będzie użycie ciężkiego sprzętu w celu usunięcia metalowych fragmentów rozbitych pociągów i próby zlokalizowania nowych ofiar.

Śmiertelne zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii Służby na miejscu zderzenia dwóch pociągów (Hiszpania) Źródło: EFE Służby na miejscu zderzenia dwóch pociągów (Hiszpania) Źródło: EFE Zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii Źródło: EFE Karetki pogotowia gromadzą się na stacji kolejowej Puerta de Atocha (Hiszpania) Źródło: EFE

Minister transportu Oscar Puente na konferencji prasowej w poniedziałek nie komentował spekulacji na temat przyczyn wypadku - przekazała RTVE. Do kolizji doszło na prostym odcinku trasy, wyremontowanym w maju 2025 roku. - Zainwestowano 700 mln euro w tor, który miał być w idealnym stanie - mówił.

Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją. Państwowy zarządca infrastruktury kolejowej, Adif poinformował, że ruch pociągów dużych prędkości między Madrytem a Kordobą, Sewillą, Malagą i Huelvą będzie zawieszony co najmniej przez cały poniedziałek. Jak podała agencja EFE, wypadek wpłynie na kursowanie ponad 200 pociągów.

