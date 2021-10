24-latka była odpowiedzialna za broń na planie filmu "Rust". Prawnicy: śmierć operatorki to nie jej wina

Prawnicy Hannah Gutierrez-Reed, odpowiedzialnej za broń na planie filmu "Rust", oświadczyli, że 24-latka jest "zdruzgotana" śmiercią operatorki Halyny Hutchins. Kobieta zginęła od kuli wystrzelonej z broni przez aktora Aleca Baldwina. "To nie była wina Hannah" - przekonują adwokaci początkującej rusznikarki.

21 października na planie zdjęciowym westernu "Rust" w okolicach Santa Fe w Nowym Meksyku amerykański aktor Alec Baldwin postrzelił ze służącej jako rekwizyt broni palnej 42-letnią operatorkę Halynę Hutchins . Kobietę przetransportowano śmigłowcem do szpitala, w którym stwierdzono zgon. Ranny został również reżyser Joel Souza. Według wstępnych ustaleń śledczych na planie filmowym Bonanza Creek Ranch doszło do wypadku. Prace nad filmem zostały wstrzymane.

"To nie była wina Hannah"

24-letnia Hannah Gutierrez-Reed pełniła funkcję rusznikarza na planie "Rust". Jej prawnicy, Jason Bowles i Robert Gorence obwinili producentów westernu o to, że nie zapewnili bezpieczeństwa na planie. 24-latka jest "zdruzgotana i całkowicie oszołomiona wydarzeniami" - głosi wydane w czwartek oświadczenie adwokatów kobiety. "Bezpieczeństwo to był największy priorytet Hannah na planie" - dodano.

Prawnicy podkreślili, że nie doszłoby do tragedii, gdyby na planie nie pojawiły się prawdziwa amunicja. "Hannah nie ma pojęcia, skąd się wzięły prawdziwe naboje. (...) Walczyła o szkolenie, o należyty czas na przygotowanie broni do sceny wystrzału, ale ostatecznie została pokonana przez produkcję" - napisali w oświadczeniu. Jak dodają, plan filmowy "nie był bezpieczny z powodu różnych czynników, w tym braku spotkań dotyczących bezpieczeństwa". "To nie była wina Hannah" - przekonują jej adwokaci.