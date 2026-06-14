Świat Tragedia na moście w Brazylii. 21-latka skoczyła na bungee bez liny

Samolot rozbił się w Sao Paulo Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak podaje brazylijski portal g1, 21‑letnia Maria Eduarda Rodrigues de Freitas zginęła w sobotę po tym, jak została zepchnięta z wysokości 40 metrów bez sprzętu zabezpieczającego podczas skoku na linie w miejscowości Limeira, w pobliżu Sao Paulo.

Na krążącym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak kobieta jest niesiona przez trzech pracowników w kierunku platformy znajdującej się w rejonie Ponte do Esqueleto (Mostu Szkieletów), a następnie zrzucona przez dwóch z nich. Chwilę później słychać krzyki.

Śmierć przy skoku na bungee. Zatrzymano sześć osób

Na miejscu, jak podają lokalne media, wezwano strażaków i ratowników medycznych, jednak kobieta została uznana za zmarłą na miejscu zdarzenia. Według policji, jeden ze świadków zeznał, że pracownicy firmy zapomnieli o przypięciu liny zabezpieczającej.

Portal g1 przekazał, że w sprawie zatrzymano dotychczas sześć osób. Zaznaczył również, że trzej główni organizatorzy, którzy bezpośrednio podnieśli i zrzucili 21-latkę bez przypiętej liny, usłyszeli zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Oznacza to, że poprzez rażące zaniedbanie podstawowych procedur bezpieczeństwa w pełni zaryzykowali i dopuścili możliwość jej śmierci.

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