Francja cofa zaproszenie dla brytyjskiej minister na rozmowy w sprawie migracji. Londyn reaguje

Francja odwołała zaproszenie wystosowane do minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel na zaplanowane na weekend rozmowy w sprawie nielegalnej migracji przez kanał La Manche. Ma to związek z listem wystosowanym w czwartek przez premiera Borisa Johnsona do Emmanuela Macrona. Brytyjski minister transportu Grant Shapps w rozmowie z BBC wyraził nadzieję, że strona francuska ponownie rozważy swoją decyzję.