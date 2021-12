Tornada w Stanach Zjednoczonych. Gubernator Kentucky o ofiarach śmiertelnych i zniszczeniach

Kentucky najbardziej ucierpiało po uderzeniu serii tornad, które przeszły nad kilkoma amerykańskimi stanami w piątek wieczorem i sobotę rano. Gubernator Andy Beshear przekazał, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 80, a może przekroczyć 100. - Ucierpieć mógł każdy, kto znalazł się na jego drodze, nawet jeśli starał się zabezpieczyć. Nie widzieliśmy nic takiego wcześniej - mówił. Dodał, że stanowe kostnice nie są w stanie pomieścić wszystkich zmarłych.

W programie CNN "State of the Union" gubernator Andy Beshear mówił, że "jednym z naszych wyzwań jest to, że podczas gdy tracimy tak wielu ludzi, większość naszych kostnic nie jest wystarczająco duża, więc przyjeżdżają koronerzy z całego stanu". - Nie ma wystarczająco dużego obiektywu, aby pokazać wam rozmiar zniszczeń w hrabstwie Graves czy w Kentucky - dodał.