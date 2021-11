Udawał lekarza, by móc opiekować się babcią w "czerwonej strefie" szpitala. Teraz uciekł z kraju

Mieszkaniec Tomska Siergiej Samborski, który przebrał się za lekarza, by móc opiekować się na oddziale covidowym miejscowego szpitala cierpiącą na alzheimera babcią, opuścił Rosję. Obawia się o własne bezpieczeństwo. Po incydencie w szpitalu ruszyły kontrole, a mężczyzna został wezwany do Komitetu Śledczego.

W rozmowie z rosyjskim portalem The Insider Siergiej Samborski ujawnił, że w Rosji przestał czuć się bezpiecznie, dlatego wyjechał do stolicy Gruzji, Tbilisi. Nie powiedział, dlaczego wybrał właśnie to miasto.