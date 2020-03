Tom Hanks wrócił do domu po kwarantannie w Australii

"Jesteśmy w domu" - napisał w mediach społecznościowych Tom Hanks. Słynny aktor i jego żona Rita Wilson wrócili do Los Angeles z Australii, gdzie zakazili się koronawirusem i przeszli kwarantannę.

Według mediów Hanks i jego żona powrócili do USA prywatnym odrzutowcem. Jak poinformował dziennik "New York Post", po wylądowaniu w Los Angeles oboje nie kryli ogromnej radości. Aktor najpierw uklęknął, a następnie zatańczył na płycie lotniska.

"Jesteśmy już w domu i tak jak reszta Amerykanów, będziemy się dalej chronić i dystansować społecznie na miejscu. Wielkie dzięki wszystkim w Australii, którzy się nami opiekowali. Ich opieka i wskazówki umożliwiły nasz powrót do USA. Wielkie dzięki za wszystkie wyrazy wsparcia. Rita Wilson i ja bardzo je doceniamy" - napisał kilka godzin po wylądowaniu. Post szybko zdobył mnóstwo polubień internautów.

"New York Times" wcześniej informował, że Hanks pojechał do Australii pracować przy filmie o życiu Elvisa Presleya, w którym gra menedżera "króla rock and rolla", pułkownika Toma Parkera. Hanks i jego żona byli leczeni w australijskim szpitalu, a po wyjściu z niego kolejne dni spędzili w izolacji.