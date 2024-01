Ujawniono zapis rozmów z wieżą kontroli lotów. Rzucają nowe światło na zderzenie samolotów w Tokio

- Ujawniamy te obiektywne materiały. Wierzę, że będzie to część dowodów, która pomoże w śledztwie co do przyczyn wypadku - przekazał podczas konferencji prasowej Tetsuo Saito, minister ziemi, infrastruktury, transportu i turystyki. Zastrzegł, że nie może podać więcej szczegółów na tym etapie dochodzenia. Kopie transkrypcji udostępniono mediom.

Nowe fakty w sprawie zderzenia samolotów

Z ujawnionych zapisów rozmów wynika, że kapitanowi samolotu straży przybrzeżnej polecono, by kołował do punktu zatrzymania w pobliżu pasa startowego. Jeden z urzędników biura lotnictwa cywilnego Japonii przekazał dziennikarzom, że z transkrypcji w żaden sposób nie wynika, by maszyna otrzymała pozwolenie na start. Mimo to znalazła się na pasie startowym.