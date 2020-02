Tokio liczy na "krok do przodu" w sprawie Kuryli

- Mam nadzieję, że forum da nam okazję do tego, by w kuluarowych dyskusjach pogłębić nasze wcześniejsze rozmowy i pójść do przodu - powiedział szef japońskiego MSZ Toszimitsu Motego podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami w Tokio. Japoński minister mówił, że w czasie forum, które odbędzie się w dniach 14-16 lutego, zamierza także przeprowadzić spotkania z szefami dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej oraz Iranu.