"Szedł, powoli wymachując długim nożem. Była na nim krew". Atak i panika w pociągu w Tokio

W pociągu w stolicy Japonii - Tokio, doszło w niedzielę do ataku z użyciem noża i kwasu. Sprawca - 24-letni mężczyzna - miał także wzniecić pożar. Jak podała agencja Kyodo, co najmniej 17 osób zostało rannych, a jedna z nich jest w stanie krytycznym. Według agencji Reutera napastnik był przebrany za Jokera, czarny charakter z filmów i serii komiksów o Batmanie. "Myślałem, że to jakiś wybryk na Halloween" - opowiadał jeden ze świadków.