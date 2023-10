Apelują, by nie robić tego w Halloween. "Szkody stały się poważne"

Władze jednej z dzielnic Tokio zaapelowały do turystów, by w okolicach Halloween nie gromadzili się w rejonie najbardziej zatłoczonego skrzyżowania w mieście - podaje CNN. Rok temu w trakcie imprezy halloweenowej w stolicy Korei Południowej w tłumie wybuchła panika. Zginęło ponad 150 osób.

Skrzyżowanie w pełnej centrów handlowych dzielnicy Shibuya to - jak podaje CNN - "najbardziej ruchliwe skrzyżowanie na świecie", z pięcioma przejściami dla pieszych przeplatającymi się przez 10 pasów ruchu. To też jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Tokio. I najbardziej zatłoczonych. Podczas jednej zmiany świateł przechodzi przez nie nawet dwa i pół tysiąca osób. W czasie Halloween w rejonie skrzyżowania tłok jest jeszcze większy niż zazwyczaj. W tym roku ma być jednak inaczej.

CNN informuje, że władze dzielnicy wystosowały formalną prośbę do japońskich i zagranicznych turystów, by w dniach 27-31 października nie gromadzili się w okolicy słynnego skrzyżowania w Shibuya. "Szkody wywołane nadmiernym ruchem turystycznym stały się poważne. To zniszczenia mienia spowodowane piciem alkoholu na ulicy, kłótnie turystów z lokalnymi mieszkańcami oraz zaśmiecanie ulic pustymi puszkami i butelkami" - przekazano w komunikacie. "Ponadto co roku podczas Halloween teren wokół stacji Shibuya staje się tak zatłoczony, że poruszanie się tam jest prawie niemożliwe".