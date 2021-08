Białoruska biegaczka Chryscina Cimanouska w polskiej ambasadzie w Tokio. Dostanie wizę humanitarną

Białoruska lekkoatletka Chryscina Cimanouska, która twierdzi, że Mińsk kazał odesłać ją z igrzysk olimpijskich do kraju za krytykę przygotowań do imprezy, złożyła wniosek o wizę humanitarną w Polsce. Zostanie jej ona przyznana - poinformował w rozmowie z TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Cimanouska przebywa na terenie polskiej ambasady w stolicy Japonii i jest otoczona opieką - zaznaczył. Agencja Reutera przekazała, że mąż sprinterki wjechał tego dnia na terytorium Ukrainy.

Przydacz w rozmowie z TVN24 przekazał, że wniosek o azyl polityczny dla Cimanouskiej będzie rozpatrywany, jak tylko wpłynie, ale póki co białoruska sprinterka złożyła wniosek o wizę humanitarną.

- W dniu wczorajszym środowisko białoruskiej opozycji, ale i sama Chryscina Cimanouskiej zwróciła się do polskiego rządu, polskiego MSZ z prośbą o wsparcie w tej trudnej dla niej sytuacji. Zgodnie z zapowiedzią Polska udziela wsparcia obywatelom Białorusi, którzy ze względów politycznych chcą wyjechać z terytorium Białorusi, bądź nie chcą powracać na Białoruś. Ta oferta jest ciągle aktualna. Pani Cimanouska skorzystała z tej oferty wsparcia. W tym momencie znajduje się w polskiej ambasadzie w Tokio. Rozmawiał z nią polski konsul, obejmując ją ochroną i opieką. Jest ona już dziś bezpieczna na terytorium naszej placówki. Zgodnie z zapowiedzią, została wszczęta procedura udzielenia jej wizy humanitarnej. Pani Cimanouska złożyła wniosek o udzielenie takiej wizy. Oczywiście ta wiza zostanie jej udzielona - powiedział wiceszef MSZ.

Dodał, że "jeśli złoży wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, czy też azylu politycznego, w naturalny sposób ten wniosek będzie również procedowany".

Przydacz: Cimanouska będzie w Polsce mile widziana

Jak mówił Przydacz, z oświadczeń Cimanoskiej wynika, że planuje ona skorzystać z oferty polskiego rządu i przyjechać do Polski. - Oferowaliśmy jej także możliwość kontynuacji jej aktywności sportowej. Wszystko będzie zależało oczywiście od jej własnej decyzji. Udzielamy jej także wsparcia logistycznego w tej drodze z Tokio do Polski - powiedział wiceminister. Dodał, że Białorusinka "będzie w Polsce mile widziana".

Zapytany, kiedy lekkoatletka dotrze do Polski, zaznaczył, że "wszystko się dzieje dość dynamicznie, sytuacja jest zmienna". - Co do szczegółów logistycznych dotyczących przelotu czy dnia przybycia do Polski, ze względu na jej bezpieczeństwo i delikatność tej sprawy, takiej informacji nie udzielę - wyjaśnił. Zapewnił jednocześnie, że gdy tylko Cimanouska pojawi się w Polsce, rząd poinformuje o tym opinię publiczną.

Wcześniej agencja Reutera donosiła, powołując się na świadka, że w poniedziałek około 17 czasu lokalnego (godzina 10 w Polsce) 24-letnia sportsmenka podjechała pod ambasadę RP w Tokio nieoznakowaną srebrną furgonetką. Według agencji Cimanouska przed polską placówką przywitała się z dwoma urzędnikami, po czym weszła do środka.

Reuters twierdzi też, powołując się na MSW Ukrainy, że mąż sprinterki - Arseni Żdanewicz - wjechał w poniedziałek na teren Ukrainy.

Cimanouska "bała się wrócić do Mińska"

Wcześniej w poniedziałek Aleksander Opejkin z Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej, która wspiera sportowców więzionych lub szykanowanych za poglądy polityczne - cytowany przez portal białoruskiej organizacji Karta'97 - przekazał, że Cimanouska przebywająca w Tokio "złożyła wniosek o azyl polityczny w Polsce, więc jest na dobrej drodze". - Nic jej nie jest - zaznaczył. Jak dodał Opejkin cytowany przez portal Karta'97, 24-latka bała się wracać do Mińska. - Próbowali usunąć ją z igrzysk nie z obiektywnych i realnych powodów, jak na przykład stan zdrowia. Był to nakaz czysto administracyjny - wskazał.

Członek białoruskiej społeczności w Japonii, który miał kontakt z Cimanouską przez całą noc z niedzieli na poniedziałek, powiedział Reutersowi, że 24-latka złożyła także wniosek o azyl w Japonii. Japoński rząd poinformował, że Białorusinka jest bezpieczna. - Japonia koordynuje działania z właściwymi stronami i podejmuje należyte działania - przekazał rzecznik gabinetu Katsunobu Kato.

Rosyjska agencja RIA Nowosti podaje, że ambasada Białorusi w Tokio zwróciła się do japońskich władz z prośbą o udzielenie informacji na temat Cimanouskiej.

Biegaczka zaapelowała o pomoc. Polskie MSZ odpowiedziało

24-letnia białoruska sprinterka Chryscina Cimanouska przed kilkoma dniami skrytykowała swoich trenerów za to, że z powodu ich zaniedbań do igrzysk nie dopuszczono trzech białoruskich biegaczek, a ona sama została zapisana do udziału w sztafecie 4x400 m, choć biega na 200 m.

W niedzielę Cimanouska poinformowała, że jej opiekunowie próbują zmusić ją do powrotu na Białoruś, a nakaz usunięcia jej z ekipy i odesłania do kraju przyszedł z Mińska. Dziennikarze obecni w niedzielę na lotnisku w Tokio przekazali, że Cimanouska nie wsiadła do samolotu rejsowego do Stambułu, skąd miała lecieć do Mińska. W poniedziałek Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekazał, że sprinterka jest "zdrowa i bezpieczna" i wciąż przebywa w stolicy Japonii. Noc spędziła w hotelu przy lotnisku. MKOl bada to, jak doszło do pojawienia się Białorusinki w porcie lotniczym.

Na sytuację biegaczki zareagował już w niedzielę polski resort spraw zagranicznych. Wiceminister Marcin Przydacz napisał na Twitterze, że "Polska jest gotowa pomóc Chryscinie Cimanouskiej, białoruskiej lekkoatletce, której reżim Łukaszenki nakazał powrót do Mińska z Igrzysk Olimpijskich". Przekazał, że zawodniczce zaoferowano wizę humanitarną. "I może kontynuować karierę sportową w Polsce, jeśli tak zdecyduje" - dodał. Pomoc białoruskiej lekkoatletce zaoferowały także Czechy.

