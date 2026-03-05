Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

To one płacą najwyższą cenę za konflikt na Bliskim Wschodzie

|
Iran. Pogrzeb ofiar nalotu na szkołę dla dziewcząt w Minabie
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Najwyższą cenę płacą dzieci
Źródło: TVN24
Kolejne miliony dzieci dorastają pod ostrzałem, kolejne setki giną przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo wojna w Iranie i Libanie pogarsza sytuację w Strefie Gazy.

- Ataki izraelsko-amerykańskie na teren Iranu, w konsekwencji odpowiedź Iranu. To wszystko powoduje, że życie i zdrowie milionów najmłodszych w całym regionie jest bezpośrednio zagrożone - podkreślił rzecznik prasowy UNICEF Polska Jan Bratkowski.

W tej samej chwili, kiedy przywódcy zapewniają, że cywile nie są celem ataków, bomby spadają na szkołę. Tylko w Minab, według władz Iranu, miało zginąć ponad 160 dzieci.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

- Mimo wielu zapewnień, te bardzo precyzyjne uderzenia z jednej i drugiej strony takie w rzeczywistości nie są i liczba ofiar cywilnych z każdą chwilą rośnie - mówił Jan Bratkowski.

Pogrzeb ofiar nalotu na szkołę dla dziewcząt w Minabie
Pogrzeb ofiar nalotu na szkołę dla dziewcząt w Minabie
Źródło: PAP/EPA/HANDOUT

- To jest ogromna skala, która pokazuje, jak ogromne są cierpienia dzieci, tych osób, które są najsłabsze i najbardziej narażone na skutki wojny - zwróciła uwagę Draginja Nadażdin, dyrektorka biura Lekarzy bez Granic w Polsce.

Dlatego UNICEF apeluje o natychmiastowe zaprzestanie działań zbrojnych. Zagrożone są miliony dzieci w całym regionie Bliskiego Wschodu.

Jan Bratkowski zauważył, że "Izrael eskaluje, jeżeli chodzi o walkę z Hezbollahem". Jak przypomniał, ich siły weszły do Libanu.

Wojna w Iranie wpływa na sytuację w Strefie Gazy

- Wojna w Iranie i Libanie jednocześnie pogarsza sytuację w Strefie Gazy. Izrael zablokował dostawę pomocy humanitarnej, zablokował przejścia graniczne - wskazała Draginja Nadażdin.

W tym jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na ziemi, uwięzionych jest ponad milion dzieci - bez jedzenia, bez dostępu do pomocy medycznej. Organizacje międzynarodowe posługują się już specjalnym określeniem: "ranne dziecko bez ocalałej rodziny". Nikt na nie nie czeka, nikt ich nie szuka, bo wszyscy bliscy zginęli - takich dzieci może być nawet 60 tysięcy.

Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie

- Mimo tego, że bezpośrednie ataki się skończyły, przynajmniej teoretycznie, to nadal bez pomocy humanitarnej Palestyńczykom jest trudno względnie normalnie żyć - ocenił Jan Bratkowski.

Iran, Liban, Strefa Gazy, Zachodni Brzeg, do tego eskalacja na linii Afganistan - Pakistan i Syria - wszędzie tam dzieci nie są bezpieczne, muszą stale uciekać.

Wystąpienie Melanii Trump w cieniu ataków na Iran

Wojna to śmierć, strach i głód, ale też długotrwały brak edukacji, która jest jednym z podstawowych praw człowieka - mogliśmy o tym usłyszeć chociażby z ust amerykańskiej pierwszej damy.

- Dzieci wychowane w kulturze wiedzy rozwijają pewność siebie. Wiedza sprzyja empatii, zdolności współpracy ponad podziałami religijnymi, rasowymi, płciowymi i geograficznymi - zauważyła Melania Trump, która przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat dzieci, technologii i edukacji w konfliktach zbrojnych.

Tłumy na pogrzebie ofiar ataku na szkołę w Iranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tłumy na pogrzebie ofiar ataku na szkołę w Iranie

Pierwsza dama USA mówiła to trzy dni po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran i kilka miesięcy po tym, jak administracja Donalda Trumpa ograniczyła finansowanie agend ONZ zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową, również dla najmłodszych.

- Mówimy o dzieciach, które są narażone na utratę życia i zdrowia, na traumę - stwierdziła Draginja Nadażdin. Te dzieci, jak wszystkie inne, potrzebują bliskich, jedzenia, bezpieczeństwa i wiedzy.

OGLĄDAJ: "Nie mam pojęcia, jak Trump się z tego wykaraska"
pc

"Nie mam pojęcia, jak Trump się z tego wykaraska"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek / lulu

Autorka/Autor: Karolina Bałuc

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HANDOUT

Udostępnij:
Tagi:
IranUSAIzraelStrefa GazydzieciPolska i Świat
Karolina Bałuc
Karolina Bałuc
Dziennikarka TVN24
Czytaj także:
W wyniku wypadku zmarł 77-letni mężczyzna
Zderzenie na skrzyżowaniu, jeden z kierowców nie żyje
Lublin
Tragiczny wypadek na DK 7 w Chyżnem
Uderzyła w ciężarówkę, 28-latka zginęła na miejscu
Kraków
imageTitle
Grad goli po przerwie w półfinale Pucharu Włoch. Cały mecz Zalewskiego
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki "ma dużą presję wojska". SAFE 0 ma "stworzyć pretekst"
Polska
Tragedia na Saskiej Kępie. Nie żyje niemowlę (zdjęcie ilustracyjne)
Zaniepokoiło ich to, że nie odbiera posiłków. 76-latka potrzebowała pilnej pomocy
Wrocław
Centrum Teheranu. Billboard upamiętniający zabitego Alego Chameneiego
Iran "przekazał wiadomość" do Waszyngtonu. "Zwykłe bzdury"
imageTitle
Alarm przed barażami. Czołowy piłkarz kadry kontuzjowany
EUROSPORT
Starszy chorąży Robert Marzan i major Jeffrey O'Brien
Pentagon zidentyfikował kolejnych poległych żołnierzy USA
Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Za "policyjną akcją" stali nastoletni oszuści. Senior stracił 25 tysięcy złotych
WARSZAWA
imageTitle
Syn legendy Manchesteru United zawieszony za homofobiczne uwagi
EUROSPORT
Dziki w Warszawie
W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików
WARSZAWA
Izraelski system obrony powietrznej przechwytuje irańskie pociski nad Tel Awiwem
Nowa fala ataków na Bliskim Wschodzie. "Na niebie widać było łuny"
RELACJA
Polska nie ma możliwości udzielenia dzieciom z ukraińskiej pieczy zastępczej tego samego poziomu ochrony i wsparcia, co dzieciom polskim
Od dziś nowe zasady wsparcia dla Ukraińców w Polsce
BIZNES
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Czerwone miejsca na mapie. Sytuacja na rzekach wciąż jest niebezpieczna
METEO
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
WARSZAWA
Pieniądze ze znalezionego portfela "pożyczyła na bieżące wydatki"
Zabrała znalezione pieniądze. Tłumaczyła się pożyczką
Lublin
27 min
boguckicnb
Premiera"Ta kariera jest bardzo szybka, podobnie jak jego żony". Wkrótce z nową rolą?
Karol Dejas, Dariusz Kubik
Gęsta mgła
Mleko rozlało się nad drogami. Tu warto zachować ostrożność
METEO
Specjalny samolot startuje po Polaków w Omanie
Dwa samoloty z wojskową załogą lecą na Bliski Wschód po Polaków
Polska
imageTitle
Polska bez złota 12 lat. Doczeka się za sprawą Tomasiaka?
EUROSPORT
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Pomysł Nawrockiego na SAFE, Trump grozi Hiszpanii, ewakuacja Polaków
Polska
Henryk Stolarek w momencie śmierci miał 38 lat
Konał w radiowozie zepchniętym do stawu. Wyrok w "honorowej sprawie policji"
Bartosz Żurawicz
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
METEO
imageTitle
To być może był kluczowy wieczór dla losów tytułu w Anglii
EUROSPORT
Radosław Sikorski
"To gorsze niż zbrodnia, to błąd". Sikorski o "rozszerzaniu wojny na NATO"
pap_20240222_0SL
Oddalona kasacja. Polaszczyk skazany na osiem lat więzienia
Polska
imageTitle
Nie pomógł karny i czerwona kartka. Lech bez półfinału Pucharu Polski
EUROSPORT
imageTitle
Koncert Industrii. Kapitalna seria trwa
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Pełnomocniczka rządu w "Kropce nad i": mogę wysłać listę do Pałacu Prezydenckiego
Polska
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
WARSZAWA
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica