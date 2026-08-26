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Świat

To "nie jest szczyt eskalacji". Niepokojące doniesienia o planach Władimira Putina wobec Ukrainy

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Władimir Putin
Atak Rosji na Kijów (20.08)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
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Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę - poinformował Bloomberg, powołując się na źródła w otoczeniu Kremla. Według amerykańskiej agencji, dotychczasowe działania USA nie przyniosły rezultatów, a negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie. 

Rosja planuje intensyfikację silnych ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, a także na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach - podała amerykańska agencja.

W jej ocenie, dotychczasowe działania USA w celu zakończenie konfliktu, "okazały się być porażką, a uwaga amerykańskiego prezydenta jest teraz skoncentrowana na wojnie z Iranem". Strona rosyjska ma oczekiwać na przyjazd do Moskwy amerykańskich negocjatorów - Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, ale szanse na przełom są oceniane jako "bardzo niskie". 

We wtorek do Moskwy przyleciał szef CIA John Ratcliffe. Według "The Wall Street Journal", mógł przekazać Putinowi ostrzeżenie w związku z informacjami, że Kreml przygotowuje nową falę mobilizacji i możliwą prowokację wobec NATO

Obecna faza wojny "nie jest szczytem eskalacji"

Zdaniem rozmówców Bloomberga, którzy zastrzegli sobie anonimowość, Putin nie jest skłonny do zakończenia wojny pod presją zachodnich sankcji i ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i centra logistyczne. "Obecna faza nie jest jeszcze szczytem eskalacji militarnej konfliktu" - oceniła agencja.

W ostatnich tygodniach obie strony konfliktu zintensyfikowały wzajemne ostrzały. Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie i centra logistyczne oraz tankowce na Morzu Czarnym.

Z kolei Rosja, korzystając z braków w zaopatrzeniu w pociski przechwytujące po stronie ukraińskiej, uderza pociskami balistycznymi między innymi na Kijów i Odessę, a także stara się sparaliżować eksport ukraińskiego zboża na Morzu Czarnym.

Według rozmówców Bloomberga, w ostatnim czasie w rosyjskiej administracji miała wzrosnąć liczba zwolenników użycia taktycznej broni atomowej przeciwko Ukrainie. Mimo tego zachodni eksperci oceniają prawdopodobieństwo takiego kroku jako niewielkie.

- Efektywność wojskowa użycia broni tego typu na polu walki jest niska, podczas gdy koszty polityczne byłyby wysokie - powiedział cytowany przez agencję Aleksandr Gabujew, dyrektor think tanku Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie. Dodał, że dopóki Rosja ma możliwości intensyfikacji działań środkami konwencjonalnymi, będzie z nich korzystać, bez sięgania po broń nuklearną. Ponadto, przed negatywnymi skutkami użycia broni tego typu ostrzegli Moskwę jej kluczowi partnerzy - Chiny i Indie.

W przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie Władimira Putina z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i premierem Indii Narendrą Modim. 

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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