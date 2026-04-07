Oświadczenie tuż przed wizytą J.D. Vance'a. "To jest nasz kraj"

Maciej Warsiński o sytuacji na Węgrzech

We wtorek wiceprezydent USA J.D Vance rozpoczął wizytę w Budapeszcie, gdzie spotka się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Vance wygłosi też przemówienie na temat "bogatego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Węgrami" - powiadomił Biały Dom.

Na krótko przed lądowaniem wiceprezydenta, lider opozycyjnej partii TISZA Peter Magyar wystosował w związku z tym krótkie oświadczenie w serwisie X.

"Żadne obce państwo nie może ingerować w węgierskie wybory. To jest nasz kraj. Historia Węgier nie jest pisana w Waszyngtonie, Moskwie ani Brukseli - pisze się ją na ulicach i placach Węgier" - stwierdził polityk.

Statement on the occasion of the visit of the U.S. Vice President to Budapest:

No foreign country may interfere in Hungarian elections. This is our country. Hungarian history is not written in Washington, Moscow, or Brussels - it is written in Hungary’s streets and squares.



— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 7, 2026

Vance przylatuje do Budapesztu tuż przed wyborami

J.D. Vance i jego żona Usha Vance rozpoczęli dwudniową wizytę w Budapeszcie zaledwie kilka dni przed zaplanowanymi na 12 kwietnia wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Na lotnisku powitał ich między innymi szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto.

Główna partia opozycyjna, TISZA, wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 procent wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 procent. Z kolei środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 procent zdecydowanych wyborów, a Fidesz - 37 procent.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.

W reportażu "Zmiana warty?", który można zobaczyć w TVN24+, Maciej Warsiński uchwycił nastroje na Węgrzech przed tymi - byc może przełomowymi - wyborami.

OGLĄDAJ: "To wstyd, że Węgry tak wyglądają"