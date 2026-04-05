"To część ingerencji Moskwy w wybory na Węgrzech". Oświadczenie

Maciej Warsiński o sytuacji na Węgrzech

"Kategorycznie odrzucamy próby fałszywego powiązania Ukrainy z incydentem dotyczącym materiałów wybuchowych znalezionych w pobliżu rurociągu TurkStream w Serbii" - napisał Heorhij Tychyj. Rzecznik MSZ podkreślił, że Ukraina nie ma z tym zdarzeniem nic wspólnego.

"Najprawdopodobniej jest to rosyjska operacja pod fałszywą flagą, stanowiąca część intensywnej ingerencji Moskwy w wybory na Węgrzech" - zaznaczył Tychyj.

Wcześniej szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto powiązał niedzielny incydent z ostatnim sporem z Ukrainą dotyczącym dostaw ropy i gazu na Węgry.

Władze Serbii i Węgier o ładunku wybuchowym, dziennikarz o niepokojących sygnałach

W niedzielę prezydent Serbii Aleksandar Vuczić ogłosił, że na północy kraju - przy gazociągu dostarczającym rosyjski surowiec na Węgry - odkryto ładunek wybuchowy "o dużej sile rażenia". Vuczić poinformował premiera Węgier Viktora Orbana, który zwołał nadzwyczajną radę obrony Węgier.

Po zakończeniu posiedzenia rady obrony Orban podał, że do ochrony węgierskiej części gazociągu TurkStream, którym do kraju trafia rosyjski gaz ziemny, zostanie wysłane wojsko. - Doszło do akcji sabotażu w serbskiej Wojwodinie. Szczęśliwie nikt nie został ranny, a dostawy działają bez przeszkód - powiedział Orban.

W nagraniu oskarżył Ukrainę o wieloletnie próby "odcięcia Europy od rosyjskich dostaw surowców energetycznych". - Europa mierzy się obecnie z kryzysem energetycznym bez precedensu. Kraje europejskie potrzebują i będą potrzebować jeszcze więcej rosyjskich dostaw surowców energetycznych - uważa premier.

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi przekazał w niedzielę na platformie X, że dotarły do niego niepokojące sygnały od źródeł w rządzie Węgier, według których doniesienia o gazociągu mają być elementem "operacji pod fałszywą flagą" prowadzonej na rzecz Viktora Orbana.

"Jeśli jednak druga część otrzymanych przez nas informacji również okaże się prawdziwa, Orban może ogłosić stan wyjątkowy, co znacząco wpłynie na kampanię wyborczą - którą obecnie przegrywa - i potencjalnie zakłóci organizację wyborów 12 kwietnia" - napisał dziennikarz.

Również rywal Orbana w nadchodzących wyborach - Peter Magyar - sugerował w niedzielę, że mogło dojść do operacji pod fałszywą flagą.

Wkrótce wybory na Węgrzech

Do incydentu doszło na tydzień przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Główna partia opozycyjna tego kraju, TISZA, wyprzedza Fidesz Orbana w większości niezależnych sondaży.

W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 proc. Środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 proc. zdecydowanych wyborców, a ugrupowanie Orbana - 37 proc.

