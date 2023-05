"Ci, którzy trzymali się sufitu, musieli stać na leżących ciałach". Wybuch paniki w metrze zabił 53 osoby

czytaj dalej

Amerykański reżyser Martin Scorsese zapowiedział, że "zaraz przystąpi do pracy" nad nowym filmem o Jezusie. Miał go do tego zainspirować papież Franciszek. Po kolejnym spotkaniu z Ojcem Świętym w Watykanie 80-letni laureat Oscara wyznał, że w ten sposób postanowił odpowiedzieć na jego apel skierowany do artystów, by "pokazać Jezusa".