Po wypadku spędził 84 godziny w głębinach. Wie, co przeżywają ludzie uwięzieni w łodzi podwodnej

Roger Mallinson udzielił we wtorek wywiadu brytyjskiej stacji Sky News. Opowiedział o tym, co sam przeżył pod wodą oraz co myśli na temat poszukiwań Titana. W 1973 roku 35-letni wówczas Mallinson i młodszy o siedem lat, nieżyjący już Roger Chapman układali transatlantycki przewód telefoniczny ok. 250 kilometrów od wybrzeża Irlandii. Pracowali na łodzi podwodnej o nazwie Pisces III. W pewnym momencie właz do jej maszynowni został przypadkowo otwarty przez statek, do którego była przymocowana liną. Woda zaczęła wlewać się do środka, a po chwili lina pękła i łódź szybko opadła na dno. Jak mówił Sky News, po 26 sekundach uderzyli w dno. We wcześniejszych wywiadach wspominał, że wzięli poduszki i zwinęli się w kłębek, by zapobiec kontuzjom. - Udało nam się znaleźć kawałki białej szmatki. Włożyliśmy je do ust, żeby nie odgryźć sobie języka - tak moment wypadku wspomniał Mallinson w cytowanej teraz przez "New York Post" rozmowie z BBC z 2013 roku.