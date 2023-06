Zaginięcie łodzi podwodnej Titan. Zarejestrowano podwodne odgłosy w rejonie poszukiwań

CNN o "dźwiękach uderzeń" w oceanie

Wcześniej CNN, powołując się na wewnętrzną, amerykańską notatkę rządową dotyczącą poszukiwań, podała, że ekipy szukające turystycznej łodzi podwodnej Titan słyszały uderzenia co 30 minut we wtorek, a cztery godziny później, po rozmieszczeniu dodatkowych urządzeń sonarowych, uderzenia były nadal słyszalne.

Pentagon wysyła specjalistyczny sprzęt

Pentagon poinformował we wtorek, że wyśle do Kanady ekspertów oraz specjalny system FADOSS do wydobywania obiektów z morskich głębin, by pomóc w ewentualnej akcji ratunkowej zaginionej łodzi podwodnej Titan.