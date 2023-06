Zaginięcie łodzi podwodnej Titan. Zarejestrowano podwodne odgłosy w rejonie poszukiwań

CNN o "dźwiękach uderzeń" w oceanie

Wcześniej CNN, powołując się na wewnętrzną amerykańską notatkę rządową dotyczącą poszukiwań, podała, że ekipy szukające Titana słyszały uderzenia co 30 minut we wtorek, a cztery godziny później, po rozmieszczeniu dodatkowych urządzeń sonarowych, uderzenia były nadal słyszalne.

BBC: czy to Nargeolet zainicjował rutynowe uderzanie?

BBC podało w środę, że francuski nurek Paul-Henry Nargeolet, który jest na pokładzie zaginionej łodzi, ma olbrzymie doświadczenie w marynarce wojennej i to on mógł nadać sygnał, który wychwyciły ekipy ratunkowe.

Nargeolet, będący jednym z największych światowych ekspertów z zakresu katastrofy Titanica, spędził we francuskiej marynarce wojennej 25 lat. Zna protokoły, które mogłyby posłużyć do przekazania sygnału akcji ratowniczej i zwiększenia szans na odnalezienie zaginionej łodzi - ocenił brytyjski serwis informacyjny.

"Czy to Nargeolet zainicjował rutynowe uderzanie, aby przyciągnąć uwagę sonarów? W tym momencie to jedynie spekulacje, ale każdy potencjalny trop musi być śledzony" - komentuje BBC.

Powinno to być możliwe do odróżnienia od szumu oceanu, zwłaszcza jeśli można określić regularny wzór dźwięku w określonych odstępach czasu. "Z pewnością prowadzący akcję ratunkową są wystarczająco przekonani przez te dźwięki, aby dalej za nimi podążać, nawet przenosząc swoje operacje przy użyciu zdalnie sterowanych pojazdów w inne miejsce" - zauważa BBC.

Pentagon wysyła specjalistyczny sprzęt

Pentagon poinformował we wtorek, że wyśle do Kanady ekspertów oraz specjalny system FADOSS do wydobywania obiektów z morskich głębin, by pomóc w ewentualnej akcji ratunkowej zaginionej łodzi podwodnej.