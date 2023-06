Gdy ich podwodny rejs do wraku Titanica odwołano, zaskarżyli OceanGate. Teraz wycofują pozew

Marc i Sharon Hagle z Florydy na początku tego roku pozwali organizującą wyprawy do wraku Titanica firmę OceanGate. Małżeństwo twierdziło, że przedsiębiorstwo nie zwróciło im kaucji w wysokości ok. 210 tysięcy dolarów, choć ich rejs odwołano. Po tym, jak prezes firmy, Stockton Rush, zginął w katastrofie łodzi podwodnej, pozew zostanie wycofany - informuje "Independent".

Wycofany pozew przeciw OceanGate

Cztery dni później Marc Hagle przekazał, że złożony w lutym tego roku pozew przeciwko firmie OceanGate, organizatorowi rejsów do wraku Titanica, zostanie wycofany. "Jak wielu ludzi na całym świecie, śledziliśmy informacje dotyczące katastrofy łodzi z wielką troską i ogromną dozą smutku oraz współczucia dla bliskich ofiar. Ze względu na te tragiczne wydarzenia poinformowaliśmy naszych prawników, by wycofali wszelkie działania prawne wymierzone w Stocktona" - wyjaśnił Hagle, w imieniu swoim i żony, w oświadczeniu przekazanym stacji Fox 35.

Jak wynika z cytowanego przez dziennik pozwu, w połowie 2017 roku Hagle’owie zaczęli podejrzewać, że łódź może nie być gotowa do wypłynięcia w rejs w planowej dacie. Wtedy zażądali usunięcia ich z listy pasażerów i zwrotu wpłaconej kaucji. Małżeństwo wyjaśniło w treści dokumentu, że we wrześniu 2017 roku Rush odwiedził ich osobiście w ich domu na Florydzie. Podczas tej wizyty właściciel OceanGate miał obiecać parze, że podróż odbędzie się zgodnie z planem i wyjaśnić "czego mogą się podczas niej spodziewać". Hagle’owie twierdzili w cytowanym pozwie, że w styczniu 2018 roku zostali zmuszeni do wpłacenia całej wymaganej kwoty, czyli ponad 210 tys. dolarów, w celu zagwarantowania sobie miejsc na pokładzie Titana. Później ekspedycja została odwołana. Gdy w 2019 roku małżeństwo znów zażądało zwrotu pieniędzy, firma przekazała im, że to niemożliwe, bo zgodzili się już na udział w rejsie, który ostatecznie został przełożony i odbędzie się dwa lata później. Para zarzucała też firmie, że nie trzymała ich pieniędzy na osobnym rachunku powierniczym - podaje "Independent".