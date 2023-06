Na Oceanie Atlantyckim zaginęła turystyczna łódź podwodna pływająca do wraku Titanica

Łódź podwodna, wykorzystywana do zabierania turystów do wraku słynnego Titanica, zaginęła na Oceanie Atlantyckim. Ruszyła misja poszukiwawczo-ratownicza - przekazało BBC.

Małe łodzie podwodne od czasu do czasu zabierają turystów do wraku legendarnego statku. Jak pisze BBC, koszt takiej wycieczki to nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów, a jedno nurkowanie, obejmujące zarówno zejście, jak i wynurzenie, trwa około ośmiu godzin.