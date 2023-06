Miał być na pokładzie Titana, zrezygnował. Tłumaczy dlaczego 

Trwa akcja poszukiwania łodzi podwodnej Titan, która zaginęła w Atlantyku podczas wyprawy do wraku Titanica. Na pokładzie jednostki znajduje się pięć osób. Z rejsu zrezygnował wcześniej podróżnik Chris Brown, który w rozmowie z CNN opowiedział o powodach swojej decyzji. - Zgłosiłem się do tej wyprawy w 2017 roku. Rok później nadal nie byli w stanie zejść na głębokość 300 metrów, a pamiętajmy, że wrak Titanica jest na głębokości prawie 4 kilometrów - relacjonował. Jak dodał, "nie wyglądało to na profesjonalną wyprawę głębinową".

Należący do firmy OceanGate statek podwodny Titan wyruszył w niedzielę z St. John's z pięcioma osobami na pokładzie, by odwiedzić wrak Titanica znajdujący się niemal 600 km od wybrzeża Kanady . Jednak po niecałych dwóch godzinach od zanurzenia urwał się z nią kontakt i łódź nie wynurzyła się o planowanej porze. Obecnie prowadzona jest operacja poszukiwawcza. Trwa walka z czasem, ponieważ zgodnie z deklaracjami właściciela wewnątrz jednostki kończy się tlen.

Miał płynąć Titanem. "Nie wyglądało to profesjonalnie"

Trwają poszukiwania łodzi podwodnej Titan

- Zgłosiłem się do tej wyprawy w 2017 roku. Rok później nadal nie byli w stanie zejść na głębokość 300 metrów, a pamiętajmy, że wrak Titanica jest na głębokości prawie 4 kilometrów. Patrzyłem też na konstrukcję tej łodzi, na przemysłowe skrzynie, które miały służyć jako balast, na kontroler używany zwykle do gier wideo - tam miał służyć do sterowania łodzią. Nie wyglądało mi to na profesjonalną wyprawę głębinową. Zdecydowałem, że rezygnuję i wycofuję zaliczkę - powiedział.