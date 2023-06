Tajemnicze odgłosy w głębinach i rozpaczliwa walka z czasem. Szukają Titana

Trwają poszukiwania Titana, łodzi podwodnej, która zaginęła w głębinach Atlantyku w czasie wyprawy do wraku Titanica. Amerykańska Straż Wybrzeża poinformowała, że akcja skupia się na odległym obszarze oceanu, gdzie w środę zarejestrowano wydobywające się z głębin odgłosy. Zespoły poszukiwawczo-ratunkowe walczą z czasem, ponieważ zgodnie z deklaracjami właściciela jednostki, zapas powietrza na pokładzie jest już na wyczerpaniu.

Łódź z pięcioma osobami na pokładzie firmy OceanGate wyruszyła w niedzielę z St. John's, by zobaczyć wrak Titanica, znajdujący się niemal 600 km od wybrzeża Kanady . Po niecałych dwóch godzinach od zanurzenia urwał się z nią kontakt i łódź nie wynurzyła się o planowanej porze. Obecnie prowadzona jest akcja poszukiwawcza, w której udział biorą amerykańskie i kanadyjskie służby.

Zaginęła łódź podwodna do obserwacji wraku Titanica

Zaginęła łódź podwodna do obserwacji wraku Titanica PAP

Łódź podwodna Titan - czym jest?

Firma OceanGate Expeditions, właściciel Titana, twierdzi, że jednostka została zaprojektowana tak, by z powodzeniem zanurzyć się z pięcioma osobami na pokładzie na głębokość 4 tysięcy metrów. Wrak Titanica, który obserwować mieli członkowie wyprawy, spoczywa na głębokości około 3,8 tysięcy metrów pod powierzchnią wody.

OceanGate Inc.

Łódź podwodna "Titan" OceanGate Inc.

Titan to łódź podwodna o wielkości furgonetki, ważąca 9,5 tony, poruszająca się przy pomocy pędników elektrycznych. OceanGate twierdzi, że jednostka wyposażona jest w lampy LED o dużej mocy, sonar oraz wysokiej jakości sprzęt do fotografowania.

W odróżnieniu do okrętów podwodnych, które mogą wyruszyć w morze bezpośrednio z portów, Titan zanurza się w wodzie przy pomocy platformy obsługiwanej przez jednostkę nawodną.

Kto znajdował się na pokładzie?

Hamish Harding . Pochodzący z Wielkiej Brytanii 58-letni biznesmen i miliarder jest właścicielem handlującego samolotami przedsiębiorstwa Action Aviation. BBC informuje, że Harding to "znany odkrywca, który był w kosmosie i ma na swoim koncie trzy rekordy Guinnessa". Jeden z tych rekordów to najdłuższy czas przebywania na pełnej głębokości oceanu - wyjaśnia "Forbes".

Paul-Henry Nargeolet . 77-letni francuski nurek, będący jednym z największych światowych ekspertów z zakresu katastrofy Titanica. Spędził we francuskiej marynarce wojennej 25 lat. Po przejściu na emeryturę prowadził pierwszą ekspedycję do wraku Titanica w 1987 roku.

Stockton Rush. Założyciel i prezes OceanGate Inc. Na stronie firmy widnieje informacja, że Rush został najmłodszym pilotem odrzutowych samolotów transportowych na świecie, kiedy to w 1981 roku, w wieku 19 lat, uzyskał stopień kapitana samolotów DC-8. Podczas wakacji w college'u służył jako pierwszy oficer w tych maszynach. W 1984 Rush dołączył do McDonnell Douglas Corporation jako inżynier testów w programie F-15 i spędził dwa lata w Bazie Sił Powietrznych Edwards. Przez ostatnie 20 lat zajmował się biznesem związanym m.in. z technologiami podmorskimi i lotniczymi, ale też np. został członkiem rady Muzeum Lotnictwa w Seattle.