Wątpliwości wokół konstrukcji Titana. "Za dużo dróg na skróty"

Trwa akcja poszukiwania łodzi podwodnej Titan, która zaginęła w Oceanie Atlantyckim. W TVN24 wiceprezes polskiego oddziału The Explorers Club Marcin Jamkowski opowiedział o wątpliwościach, jakie wobec konstrukcji Titana wyrażali eksperci. - Większość tego batyskafu jest zbudowana z włókien węglowych, natomiast części na końcu są zbudowane z tytanu. Na granicy pomiędzy tytanem a włóknem węglowym dochodzi cały czas do jakiejś pracy - mówił. Dodał, że połączenie tych materiałów w podobnych konstrukcjach "nie zostało dostatecznie dobrze przebadane".

Titan, mała komercyjna łódź podwodna firmy OceanGate, poszukiwana jest od niedzieli, kiedy straciła łączność 105 minut po rozpoczęciu 4-kilometrowej podróży na dno Atlantyku, by zwiedzić wrak Titanica. Na pokładzie jednostki, gdzie przebywa pięć osób, kończy się tlen, a poszukiwania zbliżają się do momentu krytycznego - poinformował w czwartek portal CNN, powołując się na wypowiedzi ekspertów.

Jamkowski: za dużo dróg na skróty

Przywołał swoją rozmowę z Alfredem McLarenem, emerytowanym kapitanem okrętów podwodnych marynarki Stanów Zjednoczonych oraz byłym prezesem The Explorers Club, który był "jednym z sygnatariuszy listu do szefostwa OceanGate (…), gdzie mówił im: 'Panowie, źle się bawicie. To może doprowadzić do tragedii'".

Jamkowski, relacjonując dyskusję z McLarenem, odwołał się do wątpliwości dotyczących konstrukcji łodzi, wyrażanych przez kapitana. - Większość tego batyskafu jest zbudowana z włókien węglowych, natomiast części na końcu są zbudowane z tytanu. Na granicy pomiędzy tytanem a tym włóknem węglowym dochodzi cały czas do jakiejś pracy - wyjaśnił.

- Jak ten batyskaf schodzi na dno, jest zgniatany przez ciśnienie, które tam jest 400 razy większe niż na powierzchni ziemi i później z powrotem się rozszerza. Tam jest niższa temperatura. To wszystko razem pracuje, ale jak pracuje tytan z włóknami węglowymi? Odpowiedź brzmi - nie wiemy. To nie zostało dostatecznie dobrze przebadane - powiedział.

Dodał, że jest to "obiecujący materiał, to jest obiecujące połączenie, to jest ciekawy pomysł, natomiast żeby pakować ludzi do takiego pojazdu i wysyłać na dno, to kapitan powiedział, że to jest za wcześnie".