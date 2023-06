Obama: poświęcanie większej uwagi Titanowi niż śmierci 700 migrantów w Grecji jest nieakceptowalne

Łódź podwodna Titan, której poszukiwania na Atlantyku od kilku dni śledziły media na całym świecie, uległa implozji, w wyniku czego zginęło pięć osób. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama skomentował, iż "fakt, że poświęca się temu więcej uwagi niż 700 osobom, które zatonęły, jest nieakceptowalny". Odniósł się on do tragedii kutra rybackiego z kilkuset migrantami, który zatonął na Morzu Śródziemnym. Słowa Obamy padły, gdy Titan był jeszcze poszukiwany.

- Pomyślmy o tym, co dzieje się w tym tygodniu. Mamy do czynienia z potencjalną tragedią łodzi podwodnej (Titan), która jest relacjonowana minuta po minucie na całym świecie. Jest to zrozumiałe, ponieważ wszyscy chcemy, żeby ci ludzie zostali uratowani i modlimy się o to. Niemniej, fakt, że poświęca się temu więcej uwagi niż 700 osobom, które zatonęły, jest nieakceptowalny - przyznał Barack Obama podczas konferencji w Atenach, zorganizowanej przez Stavros Niarchos Foundation (SNF).