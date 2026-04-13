Świat

Wygrali wybory na Węgrzech i co teraz? Kluczowe daty

Peter Magyar
Jacek Tacik o procedurze powołania rządu na Węgrzech
Źródło: TVN24
TISZA Petera Magyara zwyciężyła w wyborach na Węgrzech. Teraz, by doszło do zmiany władzy, musi zebrać się nowy parlament, a kandydat na premiera skompletować rząd i uzyskać wotum zaufania. Wyjaśniamy, kiedy się to wydarzy.

Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara wygrała na Węgrzech wybory parlamentarne i odsunęła Viktora Orbana od władzy. Po zliczeniu blisko 99 procent głosów TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Taki wynik - co szczególnie istotne w węgierskim systemie - daje TISZY większość niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw przyjmowanych przez rząd Orbana w ciągu ostatnich 16 lat jego nieprzerwanych rządów.

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana może liczyć na 55 mandatów w parlamencie. Swoich przedstawicieli w izbie będzie miała również skrajna prawica - Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank), który może uzyskać 6 miejsc.

Kiedy ostateczne wyniki wyborów na Węgrzech?

Węgierski portal hvg podaje, że na policzenie czekają jeszcze między innymi głosy oddane w misjach zagranicznych, a także przez osoby przenoszące się między okręgami. Głosy te mają zostać policzone dopiero 18 kwietnia.

Portal zaznacza jednak, że nawet ten wynik nie będzie finalny i wskazuje, że na podstawie doświadczeń z poprzednich wyborów na Węgrzech ostateczny rezultat może być znany dopiero po 2-3 tygodniach od głosowania, gdy zakończą się wszystkie procesy odwoławcze.

Decyzje w takich sprawach podejmuje Narodowa Komisja Wyborcza, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również sąd. W węgierskim prawie istnieje także możliwość wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego na decyzje podjęte w toku wyborów.

Kiedy pierwsze posiedzenie nowego parlamentu?

Jak czytamy na stronie węgierskiego parlamentu, kadencja Zgromadzenia Krajowego rozpoczyna się posiedzeniem inauguracyjnym, które zwoływane jest przez prezydenta w ciągu miesiąca od dnia wyborów. Oznacza to, że Tamas Sulyok ma czas na jego zwołanie do 12 maja.

Podczas posiedzenia inauguracyjnego zatwierdzane są sprawozdania wyborcze, weryfikowane mandaty parlamentarzystów oraz odbierana jest od nich przysięga.

Powołanie nowego parlamentu kończy również mandat poprzedniego rządu, który do momentu utworzenia nowego gabinetu pełni funkcję rządu tymczasowego. Podczas posiedzenia inauguracyjnego głowa państwa rekomenduje kandydata na nowego premiera, który musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości Zgromadzenia Krajowego.

Peter Magyar, lider zwycięskiej partii TISZA
Źródło: PAP/EPA/Robert Hegedus

Jak formuje się rząd na Węgrzech?

Według węgierskiej ustawy zasadniczej nowy szef rządu obejmuje swój urząd z chwilą wyboru przez parlament. Jeśli premier nie uzyska wotum zaufania od Zgromadzenia Krajowego, prezydent - zgodnie z węgierską konstytucją - w ciągu 15 dni przedstawia kolejną propozycję kandydata. Jeśli parlamentowi nie uda się wybrać nowego szefa rządu w ciągu 40 dni od przedstawienia pierwszej rekomendacji, prezydent może rozwiązać Zgromadzenie.

Według węgierskiej ustawy zasadniczej rząd konstytuuje się w dniu mianowania ministrów. Ci mianowani są przez prezydenta na wniosek premiera i obejmują swoje urzędy w terminie wyznaczonym w akcie mianowania. Członkowie rządu składają również przysięgę wobec Zgromadzenia Krajowego.

Źródło: hvg.hu parlament.hu, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Robert Hegedus

WęgryViktor OrbanPeter MagyarFidesz
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
