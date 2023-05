Gwiazdy muzyki, filmu i sportu oddały hołd zmarłej Tinie Turner

"Przetarła szlak w muzyce rockowej dla wielu kobiet"

Angela Bassett, aktorka, która wcieliła się w rolę Turner w filmie "What's love got to do with it" opartym na jej autobiografii, powiedziała, że granie piosenkarki i "pokazanie jej światu" było dla niej zaszczytem. "Ona dała nam więcej niż mogliśmy prosić. Dała nam całą siebie" - napisała aktorka.