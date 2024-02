Z filmików na TikToku znika muzyka światowych gwiazd

Z TikToka znikają utwory światowych artystów - informuje "The New York Times" i inne media". To skutek wygaśnięcia umowy między wytwórnią Universal Music Group, a popularną platformą społecznościową.

Wytwórnia Universal Music Group rozpoczęła w czwartek wycofywanie z TikToka utworów znanych artystów. Rozpoczął się zatem proces, który branżowy portal Rolling Stone zapowiadał jako "muzyczny Armagedon" i "opcję atomową". W mediach społecznościowych użytkownicy informują, że z platformy zniknęły już piosenki m.in. Taylor Swift. Co to oznacza? Do tiktokowych filmików nie będzie można dodać wielu popularnych piosenek - Universal jest jedną z wiodących wytwórni muzycznych na świecie. Posiada prawa do muzyki takich gwiazd jak m.in. Ariana Grande, Lady Gaga, Justin Bieber, Billie Eilish, The Weeknd, Drake, Harry Styles, Adele, a także Eltona Johna, The Beatles czy Rolling Stones.