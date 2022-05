Dziewczynka zmarła, biorąc udział w wyzwaniu na TikToku. Jej matka pozywa właścicieli aplikacji

Dziesięcioletnia Nylah Anderson z Pensylwanii zmarła w wyniku obrażeń odniesionych podczas niebezpiecznego wyzwania popularyzowanego na TikToku. Teraz jej mama pozywa platformę. W treści złożonego do sądu pozwu podkreśla, że odpowiedzialne za śmierć jej córki są tiktokowe algorytmy.

W trakcie pandemii COVID-19 niepokojąco dużą popularność wśród użytkowników TikToka zyskał "blackout challenge". W internetowym wyzwaniu chodziło o to, by podduszać się do utraty świadomości i uwiecznić to na nagraniu umieszczanym na platformie. Dla 10-letniej Nylah Andreson udział w niebezpiecznej zabawie skończył się tragicznie.

7 grudnia 2021 roku mama dziewczynki znalazła ją wiszącą w szafie na pasku od torebki. Nylah była nieprzytomna. Dziesięciolatka trafiła do szpitala. Po kilku dniach spędzonych na oddziale intensywnej terapii zmarła.

TikTok "żeruje na wrażliwych"

Tawainna Anderson, matka Nylah, winą za śmierć dziecka obarcza TikToka. Kobieta skierowała do sądu pozew przeciwko temu serwisowi oraz firmie ByteDance, do której on należy. Dokument trafił już do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Pensylwanii. Jak twierdzi pani Anderson, jej córka poznała ryzykowny blackout challenge za sprawą tiktokowego algorytmu, który zaproponował go dziewczynce na podstawie przeglądanych przez nią treści.

W złożonym przez Anderson pozwie powołano się na kilka raportów pokazujących negatywny wpływ mediów społecznościowych na kondycję psychiczną korzystających z nich dzieci. Podkreślono, że algorytmy "żerują na wrażliwych użytkownikach", właśnie takich jak dzieci. Cytowana przez CBS Anderson przekazała, iż celem jej pozwu jest to, aby inne rodziny nie musiały przechodzić przez to, co ona w tej chwili przeżywa.

To nie pierwsza ofiara "blackout challenge"

Władze TikToka nie zgadzają się z zarzutami. – Challenge pojawił się w internecie na długo przed powstaniem naszego serwisu i nigdy nie był w nim trendem. Cały czas dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników i usuwamy zagrażające im treści w przypadku ich znalezienia – powiedział przedstawiciel zarządzającej platformą firmy, z którym skontaktował się portal People. Podkreślił również, że zgodnie z obowiązującymi zasadami z pełnej wersji serwisu korzystać mogą wyłącznie osoby powyżej 13. roku życia.

Nylah Anderson nie jest pierwszą ofiarą "blackout challenge". Na początku 2021 roku włoskie media poinformowały o śmierci jej rówieśniczki, 10-letniej Antonelli Sicomero. Przyczyną zgonu było uduszenie paskiem od szlafroka. Kilka miesięcy później, podczas wykonywania niebezpiecznej próby, zmarł 12-letni Joshua Haileyesus z amerykańskiego stanu Kolorado.

Autor:kgo//mro

Źródło: CBS News