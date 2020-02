Zabijał za pieniądze, dla zysku był gotów przeprowadzić zamach stanu. Słynny najemnik zmarł w wieku 100 lat

"Znany podróżnik i najemnik 'Wściekły Mike' ('Mad Mike' - red.) Hoare zmarł z godnością we śnie w ośrodku opieki w Durbanie" – oświadczyła rodzina Thomasa Michaela Hoare.

Jego syn Chris Hoare stwierdził, że ojciec "żył zgodnie z filozofią, że można z życia wyciągnąć więcej, gdy się żyje niebezpiecznie, więc to tym bardziej niezwykłe, że przeżył 100 lat". Hoare był jednym z bardziej znanych najemników, działającym głównie w Afryce. Jego niechlubną karierę zakończyła nieudana próba przeprowadzenia zamachu stanu na Seszelach w 1981 roku.

Karierę najemnika rozpoczął w latach 60. w Kongo, gdzie dołączył do grupy m.in. kilkuset Francuzów, Niemców i Irlandczyków. Gdy przybył do Republiki Południowej Afryki, w której przed laty prowadził kilka przedsiębiorstw, mówił dziennikarzom, że "zabijanie komunistów jest jak wybijanie robactwa, a zabijanie afrykańskich nacjonalistów przypomina zabijanie zwierząt".

"Moi ludzie zabili od pięciu do dziesięciu tysięcy kongijskich rebeliantów w ciągu dwudziestu miesięcy, ale to za mało" – mówił. "W Kongo jest 20 milionów ludzi. Zakładam, że gdy ja tam byłem, połowa z nich w pewnym czasie była rebeliantami" – dodawał.

Hoare i towarzyszący mu ludzie, przebrani za rugbystów, zostali zatrzymani podczas inspekcji na lotnisku, gdy w jednym z ich bagaży znaleziono broń. Doszło do wymiany ognia. Mężczyźni musieli uciekać i porwali samolot linii Air India. Zmusili pilota, by przetransportował grupę do Durbanu w RPA. Hoare został aresztowany, oskarżony i skazany na 20 lat więzienia.