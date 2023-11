Nie żyje Ken Mattingly. Tuż przed startem Apollo 13 usunięto go z załogi, ale na Księżyc poleciał

W oświadczeniu, które opublikowano w czwartek 2 listopada, NASA poinformowała, że Thomas Mattingly, znany jako "Ken", zmarł 31 października. "Był kluczem do sukcesu naszego programu Apollo, a dzięki swojej błyskotliwej osobowości zostanie zapamiętany na przestrzeni dziejów" - podkreślono.

Ken Mattingly usunięty z załogi Apollo 13

Mattingly w młodości wstąpił do marynarki wojennej, od 1960 roku służył w niej jako pilot. Sześć lat później NASA zakwalifikowała go do programu szkolenia astronautów. Przed wyruszeniem w przestrzeń kosmiczną Mattingly pracował jako członek personelu naziemnego wspierającego załogę, brał udział m.in. w pracach nad rozwojem sprzętu astronautów.