Thich Nhat Hanh nie żyje. Słynny mnich i pionier buddyzmu na Zachodzie miał 95 lat

Thich Nhat Hanh, jeden z najbardziej znanych i wpływowych buddyjskich mnichów, zmarł w sobotę w Wietnamie. Miał 95 lat. Mistrz zen, poeta i aktywista polityczny zasłynął w latach 60. krytyką wojny wietnamskiej. Martin Luther King nazwał go "apostołem pokoju i niestosowania przemocy".

"Nasz ukochany nauczyciel Thich Nhat Hanh zmarł spokojnie w świątyni Tu Hieu w Hue w Wietnamie, o północy 22 stycznia 2022 roku, w wieku 95 lat" - poinformowano na oficjalnym profilu mnicha na Instagramie. "Zachęcamy naszą globalną, duchową rodzinę, by pościwięciła kilka chwil na wyciszenie, na powrót do świadomego oddechu, trzymając w sercach Thay'a w pokoju i pełnej wdzięczności miłości za wszystko, co zrobił dla świata" - dodano.