Jan Paweł II wyniósł go na kardynała, Franciszek usunął ze stanu kapłańskiego. Kim jest Theodore McCarrick?

Święcenia uzyskał na początku lat 50. Przez kolejne dekady piął się po szczeblach kościelnej hierarchii. Lata posługi kapłańskiej Theodore'a McCarricka usiane były skandalami i oskarżeniami o nadużycia, formalnie jednak byłego już kapłana pociągnięto do odpowiedzialności przed dwoma laty. Teraz Watykan publikuje raport w jego sprawie. Kim jest były hierarcha, który przez lata był jedną z najbardziej wpływowych postaci amerykańskiego Kościoła katolickiego?

Watykański raport na temat wiedzy o czynach 90-letniego obecnie McCarrricka i procesu decyzyjnego Stolicy Apostolskiej został sporządzony przez Sekretariat Stanu na polecenie papieża Franciszka. Raport dotyczy kilku pontyfikatów, w trakcie których amerykański dostojnik zajmował kolejne prestiżowe stanowiska w Kościele katolickim aż do urzędu metropolity Waszyngtonu w latach 2000-2006. Kim jest były kardynał, który przez długi czas był jednym z najbardziej wpływowych hierarchów Kościoła w Stanach Zjednoczonych?

Kariera do jednego z największych hierarchów amerykańskiego Kościoła

Według amerykańskich mediów, dwa lata przed mianowaniem miał obnażać się przed 11-letnim chłopcem w New Jersey. W 1971 miał dopuścić się wykorzystania 16-letniego ministranta w Nowym Jorku.

McCarrick został wyświęcony na biskupa w 1977 roku, za czasów pontyfikatu Pawła VI. Dwa lata później skierowano go, by kierował nowo utworzoną diecezją Metuchen w stanie New Jersey. W 1986 został wyniesiony na stanowisko arcybiskupa archidiecezji Newark.