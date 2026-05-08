Świat

Materiały naszych dziennikarzy nagrodzone na WorldMediaFestivals w Niemczech

Krwawa sklejka z Rosji still
Folczak: przemyt sklejki odbywa się przez Turcję, Kazachstan, teraz najbardziej przez Chiny
Dziennikarze i twórcy TVN Warner Bros. Discovery wygrali w sumie 13 statuetek The WorldMediaFestivals. "Krwawa sklejka z Rosji" - reportaż Filipa Folczaka o tym, jak pomimo sankcji rosyjska sklejka trafia do Polski - zdobył główną nagrodę w swojej kategorii.

W piątek ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji The WorldMediaFestivals. Tytuły produkcji TVN Warner Bros. Discovery zdobyły osiem złotych nagród i cztery srebrne. Ponadto reporter "Superwizjera" TVN Filip Folczak wygrał Grand Award w kategorii "Wiadomości i sprawy bieżące".

Krwawa sklejka trafia do Polski. Miliony płyną do ludzi Putina
Lista tytułów TVN WBD ze złotą statuetką

Grand Award - najlepszy film w kategorii "Wiadomości i sprawy bieżące" - "Krwawa sklejka z Rosji" - reportaż Filipa Folczaka. Tania sklejka z Rosji zalewa polski rynek, pomimo sankcji, co dotyka bezpośrednio polskich producentów.

"Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety" - reportaż Michała Przedlackiego. Członkowie oddziału Legionu Międzynarodowego w Ukrainie, który utworzył Polak Janusz Szeremeta, mają skomplikowane życiorysy, ale łączy ich odwaga, braterstwo i oddanie sprawie. Szeremeta zginął na froncie w grudniu 2022 roku. Kategoria "Wiadomości i sprawy bieżące".

"Ślady na duszy" - reportaż Łukasza Frątczaka. Robert Janczewski został niesłusznie skazany za zabicie i oskórowanie studentki w latach 90. Spędził za kratkami siedem lat - między innymi na podstawie tego, że jeden ze śledczych dostrzegł ślady na jego duszy. Kategoria "Wiadomości i sprawy bieżące".

"Nie chcą umierać, ale nie mogą dłużej żyć" - reportaż Dominiki Ziółkowskiej. Pięć osób opowiedziało o tym, jak przeżyli samobójstwo w swojej rodzinie - jak wyglądały najtrudniejsze chwile, co im pomogło, i co ich raniło. Kategoria "Dokumenty".

"Rozproszona zagłada" - film dokumentalny Wojciecha Szumowskiego. Wiele ofiar hitlerowskich Niemiec nie zostało zabitych w obozach, ale w wielu innych miejscach, przez rozstrzelanie. Materiał porusza ten znajdujący się poza głównym nurtem zainteresowania historyków wątek II wojny światowej. Kategoria "Dokumenty".

"Flota cieni" - film dokumentalny Ewy Galicy. Tajemnicze statki pływają pod różnymi banderami w interesie Rosji. Transportują między innymi ropę. Zdjęcia realizowane były między innymi z samolotu Straży Granicznej i okrętów krajów NATO. Kategoria "Dokumenty".

"Dalej tylko Rosja" - reportaż Artura Molędy. Okręty polskiej Marynarki Wojennej prowadzą rozpoznanie radioelektroniczne u progu wód terytorialnych Rosji. Misja, o której mało się mówi. Kategoria "Dokumenty".

"Porządny człowiek" - serial fabularny w reżyserii Aleksandry Terpińskiej. Kardiochirurg Paweł ma poukładane życie, ale jedyna decyzja zmienia wszystko. Kategoria "Rozrywka".

Lista tytułów TVN WBD ze srebrną statuetką

"Narkotyki z dowozem do domu" - reportaż Jakuba Stachowiaka i Anny Mierzejewskiej. Po pandemii dilerzy przenieśli się z ulic do sieci. Nielegalne substancje można zamówić w internecie nawet z dowozem. Kategoria "Wiadomości i sprawy bieżące".

"Tajemnica korespondencji" - cykl reportaży Marcina Gutowskiego. Zbiór kilkuset listów polskiej filozofki Anny Teresy Tymienieckiej i kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, pokazuje ich niezwykłą więź i poglądy filozoficzne. Kategoria "Wiadomości i sprawy bieżące".

Tajemnica korespondencji

"Trzeba przywyknąć" - film dokumentalny Wojciecha Bojanowskiego. Powódź na Dolnym Śląsku w 2024 roku zniszczyła dotychczasowe życie wielu mieszkańców. Kategoria "Dokumenty".

"Przesmyk" - serial fabularny w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Przemyk suwalski ma strategiczne znaczenie dla NATO. Wiosną 2021 roku polski szpieg zostaje porwany przez rosyjski wywiad podczas misji na Białorusi, co zmusza Ewę, również polską agentkę, do podjęcia działań zmierzających do jego uwolnienia. Kategoria "Rozrywka".

Festiwal multimedialny

The WorldMediaFestivals to organizowane co roku w Niemczech wydarzenie nagradzające najlepsze reportaże, filmy i seriale dokumentalne i fabularne, kampanie reklamowe, legendy marek, treści komunikacji korporacyjnej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej (także public relations), materiały w prasie drukowanej i internetowej, a także treści edukacyjne i szkoleniowe.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2000 roku w Hamburgu. W 2025 roku impreza przeniosła się do Berlina. Nagrody - złote i srebrne - przyznaje międzynarodowe jury złożone z profesjonalistów w branżach telewizyjnej, komunikacji korporacyjnej oraz prasy drukowanej i internetowej. Najlepszy tytuł w danej kategorii otrzymuje ponadto Grand Award, a najlepszy tytuł festiwalu - Grand Prix.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej festiwalu, nagradzane są kreatywność i oryginalność, jakość produkcji oraz skuteczność w docieraniu do odbiorców. W tym roku nagrodę Grand Prix wygrał japoński serial fabularny "Miss King".

