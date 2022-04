"The Times": Szwecja i Finlandia mogą już latem wstąpić do NATO

Rosja popełniła "poważny błąd strategiczny" - pisze w poniedziałkowym wydaniu brytyjski dziennik "The Times". Jak wyjaśnia, Finlandia i Szwecja mogą wstąpić do NATO już latem. Według sondaży rośnie liczba Szwedów popierających wstąpienie do NATO. Wyraźna większość ankietowanych opowiada się za członkostwem w Sojuszu, jeśli jednocześnie na podobną drogę zdecyduje się Finlandia.