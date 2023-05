"The Times": rosyjskim spiskiem przeciw Mołdawii steruje z Wielkiej Brytanii były komendant mołdawskiej policji

Rosyjski spisek obliczony na obalenie demokratycznego rządu Mołdawii jest sterowany z Wielkiej Brytanii przez powiązanego z Kremlem byłego komendanta mołdawskiej policji Gheorghe Cavcaliuca - wynika z raportu przygotowanego dla brytyjskiego MSZ i cytowanego przez dziennik "The Times".

Ustalenia zawarte w raporcie, do którego dotarł londyński dziennik, zostały potwierdzone przez rząd Mołdawii, który poinformował też, że wystąpił o ekstradycję Cavcaliuca.

Ten były komendant policji zgromadził dużą fortunę i wyjechał z Mołdawii do Wielkiej Brytanii w 2020 roku, gdy prezydentem została prozachodnia i walcząca z korupcją była premier Maia Sandu . Cavcaliuc był zaś powiązany z prorosyjskim byłym szefem państwa Igorem Dodonem - pisze "Times".

W poniedziałek przedstawiciel Rosji w separatystycznym Naddniestrzu wezwał Kreml do wysłania do Mołdawii tysięcy rosyjskich żołnierzy "sił pokojowych". W lutym rosyjski deputowany Siergiej Mironow wezwał do rozszerzenia toczonej na Ukrainie wojny również na Mołdawię - relacjonuje "Times".