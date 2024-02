Straty armii radzieckiej (także wśród funkcjonariuszy KGB i MSW) w Afganistanie w latach 1979-1989 wyniosły nieco ponad 15 tysięcy osób (dane z książki "Rosja i ZSRR w wojnach XX wieku. Księga strat") - podał we wtorkowej publikacji The Moscow Times.

47 tysięcy rosyjskich żołnierzy

Putin będzie musiał "usprawiedliwiać straty"

Oficer ukraińskiej 59. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej Serhij Ciechocki podkreślił, że są to straty na niewielkim odcinku frontu. - To tylko jedna Awdijiwka. Po wojnie w Afganistanie ZSRR upadł. To samo czeka Rosję. Nie może być tak, że to nie działa – przekonywał wojskowy.