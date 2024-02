"The Economist": co, u licha, dzieje się w Polsce?

Brytyjski tygodnik "The Economist" poświęcił publikację sytuacji politycznej w Polsce i bałaganu konstytucyjnego, tytułując ją wymownym "Co, u licha, dzieje się w Polsce?".

"13 grudnia Tusk został zaprzysiężony, a jego rząd od razu zabrał się do pracy. Ale robiąc to, wdał się w konflikt z sądami i prezydentem Andrzejem Dudą, sojusznikiem odsuniętego rządu. PiS oskarża Tuska o deptanie konstytucji. Eksperci prawni również kwestionują taktykę nowego premiera. Rywalizujące interpretacje prawa podzieliły instytucje publiczne. Ta walka jest testem na to, jak łatwo centrowy rząd może odbudować standardy, które zostały zburzone przez populistyczny rząd. Jak to się dzieje?" - stwierdził "The Economist".