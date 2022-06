Plan Putina "bardzo przypomina stary i ponury szablon"

Plan "realizowany w kilku fazach"

Inna taktyka Rosji

Ostatni etap

Jego zdaniem, "być może najbardziej złowrogim aspektem tego planu jest gotowość Rosji do czekania latami, jeśli to konieczne, aby go w pełni wdrożyć". Na koniec analizy podkreśla, że obecnie "ważą się losy Ukrainy". "Kraj ten jest znacznie większy niż Czeczenia, a jego naród jest gotowy do walki. Napływ pomocy wojskowej do Kijowa z Zachodu jest nieporównywalny z tym, na co mogli liczyć bojownicy o Iczkerię. Jednak logika konfliktu na wyczerpanie jest nadal po stronie Rosji. A strategiczna cierpliwość Putina opiera się na jaskrawym precedensie. Moskwa wie, czego chce w wojnie na wschodzie Ukrainy. To jest dokładnie to samo, co osiągnęła w Czeczenii. Jeśli Zachód opuści zdewastowaną Ukrainę, skuszony fałszywym rozejmem, który pozwoli Rosji zebrać siły do ​​nowego ataku na osłabiony sąsiedni kraj, powtórzy się scenariusz czeczeński" - ostrzega.