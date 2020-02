Dżihadyści "w centrum międzynarodowego zagrożenia terroryzmem". "Musimy zachować czujność"

Występując na forum Rady Bezpieczeństwa zastępca sekretarza generalnego ONZ Władimir Woronkow zwrócił uwagę, że terroryści nadal dążą do odbudowy swych wpływów między innymi przy pomocy internetu. Sprzyja im też niezadowolenie i skargi lokalnych społeczności w sytuacjach konfliktowych.

Zdaniem Rosjanina, który jest zastępcą sekretarza generalnego do spraw zwalczania terroryzmu, poważne niebezpieczeństwo stwarzają także zagraniczni bojownicy przybywający do Iraku i Syrii. Ich liczbę oszacował na 20 do 27 tysięcy. - Tak zwane Państwo Islamskie straciło ostatnią fortecę w Syryjskiej Republice Arabskiej w marcu ubiegłego roku, a w październiku nastąpiła zmiana kierownictwa po śmierci Baghdadiego. Raport sekretarza generalnego pokazuje jednak, że ugrupowanie pozostaje w centrum międzynarodowego zagrożenia terroryzmem. Musimy zachować czujność i zjednoczyć się w obliczu tej plagi – wzywał Woronkow.