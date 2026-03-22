Świat

Telefony węgierskiego ministra do Moskwy. Tusk: od dawna mamy podejrzenia

Źródło: TVN24
Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwi - napisał w niedzielę premier Donald Tusk, odnosząc się do medialnych doniesień o kontaktach szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto z Kremlem. Głos zabrał też wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który wielokrotnie wdawał się w polemikę z węgierskim politykiem.

Według doniesień "Washington Post" szef MSZ Węgier Peter Szijjarto zdawał Rosjanom relacje ze spotkań na forum Unii Europejskiej. W niedzielę te informacje skomentował premier Donald Tusk oraz wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski.

"Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba" - napisał szef rządu na X.

Kolejna wymiana zdań Sikorski-Szijjarto

"To by wiele wyjaśniło, Peter" - skomentował z kolei Sikorski. Szefowie polskiej i węgierskiej dyplomacji wielokrotnie w przeszłości spierali się w temacie polityki wobec Rosji.

Tym razem szef węgierskiego MSZ również zareagował na komentarz Sikorskiego. "Fałszywe wiadomości jak zawsze. Kłamiecie, żeby wesprzeć Partię Tisza i stworzyć na Węgrzech marionetkowy rząd prowojenny. Nie uda wam się!" - odpowiedział.

Relacje węgierskiego ministra dla Kremla

Według "Washington Post" Szijjarto dzwonił do Rosjan w przerwach między spotkaniami na forum UE, aby przekazać relacje na żywo z prowadzonych w Brukseli rozmów. Dzięki takim rozmowom "każde spotkanie [na forum -red.] UE od lat odbywa się praktycznie z Moskwą przy stole" – ocenił w rozmowie z "Washington Post" jeden z europejskich urzędników ds. bezpieczeństwa.

Minister Szijjarto zrealizował łącznie 16 oficjalnych wizyt w Rosji od rozpoczęcia w 2022 r. przez ten kraj pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Ostatnią 4 marca, kiedy spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Węgierski polityk jest też zwolennikiem rezygnacji z europejskich sankcji na Moskwę i sprzeciwia się dołączeniu Ukrainy do UE.

Szijjarto: sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model
W tle wybory na Węgrzech

Na Węgrzech trwa kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży - w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

Amerykański dziennik poinformował również, że rosyjscy doradcy sugerowali rzekomo władzom w Budapeszcie zaaranżowanie zamachu na życie premiera Viktora Orbana, co - w ich ocenie - miałoby zwiększyć jego szanse w wyborach parlamentarnych. Władze węgierskie odrzuciły te doniesienia, nazywając je "absurdalnymi".

Wcześniej portal śledczy VSquare ujawnił, że na rzecz kampanii Orbana zaangażowano rosyjskie boty. Obserwatorką wyborczą OBWE na Węgrzech będzie natomiast była tłumaczka Putina Daria Bojarska.

"Washington Post" przypomniał, że Orban rozpoczął swoją polityczną karierę od krytyki komunistycznych wpływów w swoim kraju. To w trakcie jego pierwszej kadencji na stanowisku premiera (1998-2002) Węgry przystąpiły do NATO, mimo sprzeciwów Moskwy.

Podczas swojej drugiej kadencji, trwającej nieprzerwanie od 2010 r., Orban zaczął zbliżać się jednak do Rosji, krytykując przy tym liberalne wartości zachodnie. Zdaniem Andrasa Telkesa, byłego wiceszefa węgierskiego wywiadu zagranicznego, dla premiera Węgier "najważniejsze były pieniądze". "Zawarli umowę o imporcie rosyjskiej energii na Węgry. Rosyjska energia była dostarczana nie bezpośrednio, ale przez różnych pośredników" - zauważył w rozmowie z "Washington Post".

Premier Orban uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.

W najbliższy poniedziałek w Budapeszcie będzie gościł prezydent Polski Karol Nawrocki i spotka się tam z premierem Orbanem - poinformował w sobotę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Opracowała Aleksandra Sapeta/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lajos Soos/EPA/PAP

Donald Tusk, Radosław Sikorski, Viktor Orban, Węgry, Rosja, Kreml, Władimir Putin
