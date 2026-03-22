Telefony węgierskiego ministra do Moskwy. Tusk: od dawna mamy podejrzenia

Viktor Orban apeluje o zniesienie wszystkich sankcji energetycznych nałożonych na Rosję Źródło: TVN24

Według doniesień "Washington Post" szef MSZ Węgier Peter Szijjarto zdawał Rosjanom relacje ze spotkań na forum Unii Europejskiej. W niedzielę te informacje skomentował premier Donald Tusk oraz wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski.

"Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba" - napisał szef rządu na X.

The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026 Rozwiń Tusk o doniesieniach "Washington Post" ws. szefa MSZ Węgier Źródło: X

Kolejna wymiana zdań Sikorski-Szijjarto

"To by wiele wyjaśniło, Peter" - skomentował z kolei Sikorski. Szefowie polskiej i węgierskiej dyplomacji wielokrotnie w przeszłości spierali się w temacie polityki wobec Rosji.

This would explain a lot, Peter.@FM_Szijjarto https://t.co/mThmuuY7bn — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 22, 2026 Rozwiń Sikorski o doniesieniach "Washington Post" ws. szefa MSZ Węgier Źródło: X

Tym razem szef węgierskiego MSZ również zareagował na komentarz Sikorskiego. "Fałszywe wiadomości jak zawsze. Kłamiecie, żeby wesprzeć Partię Tisza i stworzyć na Węgrzech marionetkowy rząd prowojenny. Nie uda wam się!" - odpowiedział.

Fake news as always. You are telling lies in order to support Tisza Party to have a pro-war puppet government in Hungary. You will not have it! https://t.co/pNb1dLUSmM — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 22, 2026 Rozwiń Szijarto odpowiada Sikorskiemu Źródło: X

Relacje węgierskiego ministra dla Kremla

Według "Washington Post" Szijjarto dzwonił do Rosjan w przerwach między spotkaniami na forum UE, aby przekazać relacje na żywo z prowadzonych w Brukseli rozmów. Dzięki takim rozmowom "każde spotkanie [na forum -red.] UE od lat odbywa się praktycznie z Moskwą przy stole" – ocenił w rozmowie z "Washington Post" jeden z europejskich urzędników ds. bezpieczeństwa.

Minister Szijjarto zrealizował łącznie 16 oficjalnych wizyt w Rosji od rozpoczęcia w 2022 r. przez ten kraj pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Ostatnią 4 marca, kiedy spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Węgierski polityk jest też zwolennikiem rezygnacji z europejskich sankcji na Moskwę i sprzeciwia się dołączeniu Ukrainy do UE.

W tle wybory na Węgrzech

Na Węgrzech trwa kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży - w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

Amerykański dziennik poinformował również, że rosyjscy doradcy sugerowali rzekomo władzom w Budapeszcie zaaranżowanie zamachu na życie premiera Viktora Orbana, co - w ich ocenie - miałoby zwiększyć jego szanse w wyborach parlamentarnych. Władze węgierskie odrzuciły te doniesienia, nazywając je "absurdalnymi".

Wcześniej portal śledczy VSquare ujawnił, że na rzecz kampanii Orbana zaangażowano rosyjskie boty. Obserwatorką wyborczą OBWE na Węgrzech będzie natomiast była tłumaczka Putina Daria Bojarska.

"Washington Post" przypomniał, że Orban rozpoczął swoją polityczną karierę od krytyki komunistycznych wpływów w swoim kraju. To w trakcie jego pierwszej kadencji na stanowisku premiera (1998-2002) Węgry przystąpiły do NATO, mimo sprzeciwów Moskwy.

Podczas swojej drugiej kadencji, trwającej nieprzerwanie od 2010 r., Orban zaczął zbliżać się jednak do Rosji, krytykując przy tym liberalne wartości zachodnie. Zdaniem Andrasa Telkesa, byłego wiceszefa węgierskiego wywiadu zagranicznego, dla premiera Węgier "najważniejsze były pieniądze". "Zawarli umowę o imporcie rosyjskiej energii na Węgry. Rosyjska energia była dostarczana nie bezpośrednio, ale przez różnych pośredników" - zauważył w rozmowie z "Washington Post".

Premier Orban uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.

W najbliższy poniedziałek w Budapeszcie będzie gościł prezydent Polski Karol Nawrocki i spotka się tam z premierem Orbanem - poinformował w sobotę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Opracowała Aleksandra Sapeta/ft