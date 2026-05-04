Świat

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. "Podziękował"

Karol Nawrocki
Poczobut odebrał Order Orła Białego
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za przyczynienie się do uwolnienia dziennikarza Andrzeja Poczobuta - poinformowała kancelaria prezydenta. Przywódcy rozmawiali też na temat obecności wojsk USA w Europie.

W nocy z niedzieli na poniedziałek kancelaria prezydenta poinformowała na platformie X, że "w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, Prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Prezydentem USA Donaldem Trumpem".

"Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta" - przekazano.

Przywódcy omówili również aktualną sytuację bezpieczeństwa i - jak zaznaczono - istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. "Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego" - dodano.

Andrzej Poczobut uwolniony

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. W 2021 roku został zatrzymany. Władze białoruskie przypisały jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - znamiona "rehabilitacji nazizmu"

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 roku skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

28 kwietnia na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków, w tym właśnie Poczobuta i dwóch obywateli Mołdawii. Wysłannik USA do spraw Białorusi John Coale powiedział później, że Poczobut zawsze był na szczycie listy osób do uwolnienia, bo naciskał na to prezydent USA Donald Trump po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim we wrześniu minionego roku.

W niedzielę Poczobut odebrał z rąk Nawrockiego Order Orła Białego. Dziennikarz został nim odznaczony 11 listopada 2025 roku "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych".

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

