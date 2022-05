Masakra w Teksasie. Policja krytykowana za brak szybszej reakcji. Media: rodzice sami chcieli przez moment wbiec do szkoły

Policjanci, którzy interweniowali podczas strzelaniny w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie są krytykowani za zbyt późną reakcję. We wtorek 18-letni napastnik zamordował w szkole 21 osób, w tym 19 dzieci.

Na konferencji prasowej w czwartek Victor Escalon, szef stanowego Departamentu Bezpieczeństwa, nie odpowiedział na wiele pytań dotyczących wydarzeń w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie. Zdaniem świadków, których zeznania potwierdzają nagrania wideo, rodzice uczniów przebywających w Robb Elementary School czekali przed szkołą bardzo długo na interwencję policji, podczas gdy napastnik Salvador Ramos dokonywał w jednej z sal masakry.

Strzały w szkole podstawowej w Teksasie. Dzieci wśród ofiar CNN

Wewnętrzne dochodzenie w policji

Escalon przyznał, że od czasu wtargnięcia Ramosa do budynku szkoły do podjęcia przez policjantów interwencji, w rezultacie której został on zastrzelony, "minęło około godziny" chociaż pierwsi funkcjonariusze byli na miejscu już po czterech minutach. Policjanci mieli jednak "dostać się pod silny ostrzał" - jak powiedział Escalon.

Według niektórych świadków, zbyt długo zwlekali oni przed podjęciem interwencji. Ojciec jednej z zabitych dziewczynek powiedział agencji Associated Press, że on i inni rodzice - widząc bezczynność policji - zastanawiali się, czy sami nie powinni wbiec do szkoły i próbować powstrzymać napastnika.

Funkcjonariusz stwierdził, że przebieg interwencji jest obecnie przedmiotem wewnętrznego dochodzenia, które "potrwa wiele dni".

Pierwsze ustalenia wskazują też na poważne zaniedbania w dziedzinie bezpieczeństwa na terenie szkoły. Ramos miał wejść na jej teren niezatrzymywany przez nikogo i nie jest nawet pewne czy drzwi do budynku były zamknięte.

"Szukam mojej córki. Po ataku na szkołę, nie wiedzą, gdzie jest" [2022 Cable News Network All Rights Reserved]/Reuters

Strzelanina w Robb Elementary School

We wtorkowej strzelaninie w szkole podstawowej w Uvalde napastnik zidentyfikowany jako 18-letni Salvador Ramos zabił 21 osób: 19 dzieci i dwoje nauczycieli. Większość ofiar to uczniowie czwartej klasy, czyli dzieci w wieku 10 lat.

Masakra w Uvalde to kolejna taka tragedia, do której doszło w USA w tym miesiącu. Niespełna dwa tygodnie temu inny nastolatek zastrzelił w supermarkecie w Buffalo 10 osób. Do ataku doszło też w kościele prezbiteriańskim w Laguna Woods. Zginęła w nim jedna osoba, pięć zostało rannych. Po ostatnich zamachach prezydent Joe Biden po raz kolejny zaapelował do Kongresu o ograniczenie dostępu do broni palnej.

"Tego rodzaju strzelaniny nigdzie nie zdarzają z taką częstotliwością jak w Stanach Zjednoczonych" [2022 Cable News Network All Rights Reserved]

