Przez pomyłkę wsiadła nie do tego samochodu. Jego właściciel zaczął strzelać do niej i jej koleżanek

Policja z Teksasu zatrzymała 25-latka podejrzanego o ostrzelanie grupy cheerleaderek i ranienie dwóch z nich, w tym jednej ciężko - donosi ABC News. Jedna z rannych wyjaśniła, że strzały padły po tym, jak próbowała wsiąść do samochodu mężczyzny, myląc go ze swoim.

Zdarzenie miało miejsce w nocy z 17 na 18 kwietnia w Elgin na przedmieściach Austin. Jak informuje ABC News, cztery cheerleaderki należące do grupy Woodlands Elite Cheer po treningu podjechały na parking przed supermarketem, na którym wcześniej jedna z nich, Heather Roth, zaparkowała swój samochód. O zajściu Roth opowiedziała w cytowanej przez portal instagramowej relacji. Jak wyjaśniła, po wyjściu z auta koleżanki podeszła do samochodu, który wzięła za swój, i otworzyła jego drzwi. Gdy zobaczyła siedzącego na miejscu pasażera mężczyznę, pomyślała że nieznajomy włamał się do jej pojazdu, więc przestraszona szybko wróciła do auta koleżanki.

Z dalszej części relacji wynika, że mężczyzna wysiadł z samochodu i zbliżył się do pojazdu cheerleaderek. Kiedy Roth otworzyła szybę i zaczęła przepraszać go za pomyłkę - z której już zdała sobie sprawę - ten "podniósł ręce, wyciągnął broń i zaczął strzelać". Miał oddać kilka strzałów w kierunku grupy. ABC News informuje, że kierownik supermarketu zeznał, iż był świadkiem jak napastnik "wielokrotnie strzelał do pojazdu", a następnie uciekł.

Teksas. Dwie cheerleaderki ranne

Portal informuje, że kule raniły dwie cheerleaderki. Jedną z nich była Roth. W jej przypadku obrażenia nie były poważne, kobieta została opatrzona miejscu. Ciężej ranna została jej koleżanka, zidentyfikowana jako Payton Washington (poniżej na zdjęciu po lewej stronie - red.). W stanie krytycznym przetransportowano ją do szpitala. Z informacji zamieszczonych na platformie GoFundMe, gdzie powstała zbiórka środków na leczenie Washington wynika, że stan cheerleaderki ustabilizował się. Nadal przebywa ona jednak na oddziale intensywnej terapii.

Dzień po strzelaninie policja poinformowała, że w związku ze zdarzeniem aresztowany został 25-letni Pedro Tello Rodriguez Jr. Nie podano, czy mężczyzna przyznał się do winy.

Lynne Shearer, właścicielka Woodlands Elite Cheer, w rozmowie z lokalną stacją KTBC podkreśliła, że w środowisku cheerleaderek Washington jest "ikoną", a w tym tygodniu miała wziąć udział w mistrzostwach świata. - Wygrała dosłownie wszystko, poza tym tytułem, więc to, co się stało, jest dla niej wyjątkowo załamujące - powiedziała Shearer. - To była wstrząsająca noc dla wszystkich czterech dziewczyn - dodała.

Autor:kgo//am

Źródło: ABC News, KTBC, GoFundMe